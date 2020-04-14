BMW выпустит кроссовер BMW X8 M

Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки. Премьера новинки ожидается в конце 2020 — начале 2021 года, пишет 110km.ru.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на немецкое издание Bimmer Post, под индексом X8 M может скрываться новый флагманский кроссовер BMW, отличный от «донорского» X7 еще более «грозной» внешностью, расширенным оснащением и переработанным салоном с двумя раздельными креслами на заднем ряду.

По слухам, новинку оснастят 4,4-литровым битурбированным бензиновым двигателем V8, который в топовой версии «заряженного» BMW X6 M Competition выдает 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента, позволяя тому разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Сейчас самая мощная версия «Икс-седьмого» (от 8 620 000 рублей) обозначается индексом X7 M50i xDrive. Такому кроссоверу положена 4,4-литровая бензиновая «турбовосьмерка», развивающая 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Работая в паре с восьмиступенчатым «автоматом», он разгоняется до «сотни» за 4,7 секунды.