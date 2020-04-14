Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

Компания Hyundai представила в России новую специальную серию кроссоверов Hyundai Tucson WAY с предустановленной платформой «Яндекс.Авто» и голосовым помощником «Алиса». Тираж таких автомобилей ограничен, цены стартуют с отметки 1 749 000 рублей.

Главной особенностью нового Hyundai Tucson WAY стала мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, оснащенная платформой «Яндекс.Авто» с «Яндекс.Навигатором», «Алисой», а также поддержкой мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.



Интерьер Hyundai Tucson WAY. Фото Hyundai

В стандартное оборудование лимитированных «Туссанов» вошли светодиодные фары с омывателем, передний и задний парктроники, камеру заднего вида, климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, рейлинги на крыше, круиз-контроль с ограничителем скорости, поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами Continental и полноразмерное запасное колесо.

Самый доступный Hyundai Tucson WAY с 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и передним приводом предлагается к продаже за 1 749 000 рублей. Автомобиль с тем же мотором и полным приводом обойдется в 1 829 000 рублей, а самый мощный вариант с 2,4-литровым 184-сильным агрегатом и полноприводной трансмиссией оценен в 1 939 000 рублей. Оба двигателя работают в паре с безальтернативным 6-ступенчатым «автоматом».