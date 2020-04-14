Cadillac Escalade стал самым угоняемым автомобилем в Санкт-Петербурге

Полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade стал абсолютным лидером по частоте угонов в Санкт-Петербурге в 2019 году. К такому выводу пришли аналитики страховой компании «АльфаСтрахование», изучившие обращения своих клиентов, чьи автомобили застрахованы по каско.

По подсчетам компании, каждый 20-й владелец «Эскалейда» обращался за компенсацией ущерба именно после его угона. Таким образом, частота хищений этих внедорожников составила 5,14%.

На втором месте с частотой угонов 2,6% оказался корейский кроссовер KIA Sportage. Третьим, как сообщают «Автоновости дня», стал еще один корейский паркетник Hyundai Tucson – на угоны пришлось 2,21% обращений по нему. Замкнули пятерку самых привлекательных для питерских угонщиков машин седан KIA Rio и кроссовер Mitsubishi ASX, частота хищений которых составила 2,14% и 1,8% соответственно.

Кроме них, в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей Санкт-Петербурга в прошлом году также вошли Toyota Camry (1,70%), Ford Focus (1,41%), KIA Ceed (1,00%), Hyundai Solaris (0,95%) и Toyota RAV4 (0,41%).