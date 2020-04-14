Алтайские власти период самоизоляции объявили срочный набор желающих поработать гособоронзаказ

Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края разместил объявление о срочном наборе квалифицированных работников Барнаульскому заводу механических прессов. Предприятию пришлось пойти на такой шаг в связи с тем, что в последнее время увеличились объемы производства по гособоронзаказу, информирует Центр занятости населения региона. На данный момент заводу требуется более 30 сотрудников.

Как уточнили чиновники, предприятие примет на работу квалифицированных токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, термистов, станочников, слесарей-ремонтников и других рабочих. В списке необходимых кадров для предприятия также есть инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, механики. «Наш завод продолжает работать в период ограничительных мероприятий, к тому же в последнее время увеличились объемы производства по гособоронзаказу, на предприятии открыт большой цех по производству колесных дисков, поэтому испытываем потребность в новых кадрах», – отметила начальник отдела кадров ООО «Завод механических прессов» Татьяна Мочалова.

По ее словам, на сегодняшний день завод готов принять на имеющиеся вакансии более 30 человек. «Рассматриваем все кандидатуры. Собеседование с соискателями проводим как дистанционно, так и лично с соблюдением всех санитарных норм безопасности», — заверила представитель предприятия. Отметим, что руководство ООО «Завод механических прессов» предлагает соискателям зарплату в среднем от 25 до 35 тысяч рублей, по отдельным вакансиям, как например, токарь, – до 50 тысяч рублей. Рабочим предоставляется медицинское обслуживание, компенсация питания, возможность проживания и 50 % возмещения стоимости проезда для иногородних жителей.

Напомним, что осенью прошлого года руководство Барнаульского завода механических прессов заявляло, что рассчитывает на средства фонда развития Алтайского края. Предприятие сообщало о планах по выпуску новой продукции, что потребует крупных инвестиционных вложений. Гендиректор завода Сергей Ферапонтов говорил, что в реализацию проекта уже вложено около 80 млн рублей, но собственных средств недостаточно. Поэтому он попросил Виктора Томенко поддержать предприятие через фонд.