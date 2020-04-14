Турция, РФ, Франция, Италия, США направили предложения по изготовлению спутника KazSat-2R

«Заказ на спутник будет размещён в ТОО «Ghalam», которое будет создавать его с зарубежным производителем космических аппаратов, обладающим требуемыми техническими решениями и компетенциями.Технико-коммерческие предложения поступили от производителей космических аппаратов из России, Франции, Италии, США и Турции», — рассказали в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос о том, кто выступит подрядчиками по изготовлению спутника, передаёт ТАСС.

Планируемый бюджет на проектирование, создание и наземные испытания космического аппарата составил 39,65 млрд тенге ($91,6 млн).