«Надеюсь, это никого не напугало»: Варнава рассекретила содержимое своей сумочки

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Екатерина Варнава рассекретила содержимое своей сумочки от Louis Vuitton. В ролике, снятом для Vogue Россия, артистка рассказала, что и почему носит с собой ежедневно.

Видео, которое было записано еще до введения режима карантина в России, недавно опубликовал YouTube-канал Vogue Russia. Ролик снят в рамках рубрики «Что в сумке?», в которой представительницы отечественного шоу-бизнеса демонстрируют содержимое своих косметичек, клатчев и «саквояжей».

Звездой одного из выпусков стала Екатерина Варнава. Как оказалось, артистка ежедневно носит с собой вместительный и стильный баул, который изготовлен французским модным домом Louis Vuitton. В нем юмористке удается умещать не только стандартные «женские штучки», но и обувь для танцев, костюм, книги и сценарии.

Также постоянными спутницами Варнавы являются лежащие в ее сумке капли для глаз, духи, антиперспирант, помада, патчи, наушники и кредитки. Чтобы решить проблему хрупкости очков, которые, по признанию юмористки, часто страдают от ее «пятой точки», она купила модель-«трансформер», и теперь не переживает о сохранности аксессуара. Он, как и другие вещи в сумке, остается целым даже при большой нагрузке. В 4-минутном ролике Екатерина Варнава рассказала вкратце обо всем, что лежит в ее сумке, а также выразила надежду, что содержимое огромного Louis Vuitton никого не напугало. Кроме того, артистка призналась, что всегда носит вещи сама, и ни один мужчина никогда не помогал ей в этом.