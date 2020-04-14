Какой ужас: Харламов бросил Асмус в ее день рождения, променяв жену на сестер-близняшек (ФОТО)

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Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжают привлекать внимание хейтеров.

14 апреля звезда сериала "Интерны" актриса Кристина Асмус отмечает свое 32-летие. Примечательно, что сегодня же отмечают свой день рождения и сестры-близнецы Гарика Харламова – Екатерина и Алина.

Казалось бы, в такой тройной праздник юморист должен буквально расточать елей и петь диферамбы в адрес своих самых близких женщин.

Однако пользователи Сети заметили, что Гарик очень холодно себя повел в отношении именниниц. В своем Instagram он опубликовал скудное сообщение, которое, по мнению ивжнтхх юзеров, было сделано, что называется "для галочки".

"Хочу поздравить мою супругу и моих сестрёнок с днём рождения! Это не самое веселое время конечно и не самый крутой день рождения, но уверен, что тучи рассеются и выглянет солнце! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! Остальное все будет!" – написал он.

Такая публикация вызвала недоумение поклонников. Некоторые из них заподозрили, что скандал, связанный с участием Кристины Асмус в постельной сцене в фильме Клима Шипенко "Текст", не прошел без последствий, как бы не уверяли оба артиста обратное.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что уже давно не видели Гарика и Кристину вместе, и с начала карантина знаменитости перестали публиковать совместные снимки – как будто самоизоляция принесла раскол паре, и они больше не желают жить под одной крышей.

"Какой ужас – всех вместе [поздравил], кажется Гарик и Кристина и правда не вместе", – написала olesya_fss2.

"Сухо", – отметила 2754barbara.

"А чё так ? Где ми-ми-ми ну хотябы для приличия? Жена всё -таки…хоть и…ну да ладно", – добавил seva_6000.

"Какой-то странное безчувственое поздравление как будто бывшую жену поздравил", – констатирует yuriynikishin87.

Некоторые фанаты сделали вывод, что Гарик не планирует провести день рождения вместе с супругой, которая накануне объявила, что проведет праздник вместе с поклонниками, а отправится гулять к сестренкам.

И действительно, Харламов и Асмус, кажется, занимаются каждый своими делами на карантине. Пока Гарик снимается в Comedy Club "на удаленке" и смешит поклонников забавными видео и мемами в своем профиле, Кристина хвастается новыми луками и, кажется, не думает о муже. При этом знаменитости не комментируют выпады в свой адрес и слухи о возможной размолвке.

Впрочем, нашлись и те, кто искренне поздравил любимых девушек Харламова с днем рождения.

"С днями рождений! Здоровий, счастий и удач!" – отметил, например, друг Гарика Харламова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Ранее TopNews писал о том, что выпуск "Что? Где? Когда?" от Comedy Club на удаленке "взорвал" Сеть.