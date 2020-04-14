Пандемия коронавируса — эксперты рассказали о реальном положении дел и о геополитической «эпидемии СМИ»

Пандемия коронавируса заставила мир забыть о других важных проблемах, став глобальной топ-темой. По-другому, в принципе, и быть не могло, ведь ни для какого государства в мире не может быть ничего важнее жизни и здоровья своих граждан. Даже мировой кризис (не исключено даже, что наступит еще одна Великая депрессия) с его масштабными вызовами отошел на второй план и рассматривается как что-то менее ужасное.

По крайней мере, так думают многие. Но на самом деле государственные машины мыслят прозаично, трезво и цинично, а у человеческих жизней имеется вполне конкретная стоимость. Дороже всего она ценится в США. Там человеческая жизнь в материальном выражении оценивается, в среднем, в 3,7 миллиона долларов.

Именно в такую сумму обойдется государству (в данном случае США) один летальный исход. Данные наиболее изученных стран, столкнувшихся с пандемией коронавируса, говорят, что уровень летальности измеряется промилле, а значит, аналогичный серьезной эпидемии гриппа (не сравнивать с испанкой).

Тогда почему же мир «сошел с ума», почему коронавирусные новости заставляют едва ли не каждого второго содрогаться?

Швейцарский проект Swiss Propaganda Research опубликовал очень интересный обзор, где рассказал о реальном положении дел и о геополитической пропаганде СМИ. Приводится мнение некоторых специалистов, что мир переживает глобальный «медийный террор» и «настоящую эпидемию СМИ», цель которой – массовое и постоянно расширяемое глобальное наблюдение.

Во многих странах пропаганда поощряется едва ли не на государственном уровне. В России средства массовой информации, да и любого гражданина, который через социальные сети захочет распространить фейковые новости о пандемии коронавируса, накажут.

В то же время СМИ других стран, особенно там, где ковид особенно лютует, стараются нагнать страху. Глобальный «медийный террор» поощряется.

А вот особенно ли лютует вирус – тоже вопрос, ведь ученые из Франции пришли к выводу, что летальность от нового коронавируса такая же, как и от любых других коронавирусов. А профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.

Так почему же нас тогда пугают и в чем особенности геополитической пропаганды? Swiss Propaganda Research расписал очень доходчиво.

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Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).

Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках, иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Вообще, многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры.

В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии – 2600, а в Италии – 1800.

Согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея и Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности COVID-19 измеряется промилле и, следовательно, соответствует серьёзной эпидемии гриппа.

Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.

От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.

Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.

Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в северной Италии, могли быть вызваны дополнительными факторами: сильное загрязнение воздуха, заражение легионеллой, предшествующая вакцинация, а также коллапс систем здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер.

В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов.

Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытия показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором, но официальные данные обычно не отражают это.

Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество заболевших или умерших от пневмонии.

Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным от 5% до 15%, либо растёт очень медленно.

Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.

По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.

Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.

Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты иногда остаются дома из страха, что может привести к смерти.

Используемые на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени.

Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска.

Число людей, страдающих от безработицы, психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер, резко возросло в США и во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры унесут больше жизней, чем сам вирус.

Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупредил, что коронавирусный кризис используется для массового и постоянно расширяемого глобального наблюдения. Известный вирусолог Пабло Гольдшмидт заявил о «глобальном медийном терроре» и «тоталитарных мерах». Ведущий британский вирусолог профессор Джон Оксфорд указал на «эпидемию СМИ».

Автор: Людмила Коломиец

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