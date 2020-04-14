САМЫЙ ЖУТКИЙ ЗАГОВОР нашего мира

Оставшаяся без мирового тура Мадонна переделала специально для соцсетей свой хит из девяностых «Вог» и спела его для самых преданных поклонников.

В новой версии «Вог» у Мадонны появилась фраза о том, что она готова убить за пасту. Кто-то увидел в этом исключительно намек на пустые полки в американских продуктовых магазинах и закрытие ресторанов и общепитов. Но кто-то отметил, что словом «паста» педофилы обозначают убийство маленького мальчика, в соответствии с подобным словарём. К слову, совсем недавно, с начала эпидемии ковид-19, Гугл разблокировал информацию по ключевым словам Адренохром, “Пицца-гейт” и “Педо-гейт”. Только по официальной статистике в США пропадает примерно 460 000 детей каждый год. За последние три года в США насчитывается 148 тысяч закрытых дел, хотя до этого средние показатели были несколько тысяч за год.Вот ещё один факт.

Совсем не давно, 31 марта этого года, на сайте интерпола появилась новость о том, что была раскрыта глобальная сеть торговли и надругательства над детьми. Операция проводилась в 40 странах. А это — свежий твит Трампа от 10 апреля 20 года с ретвитом голливудского актёра Джеймса Вудса — “Невидимый враг скоро отступит.” А Вудс прокомментировал это словами “он имеет в виду не только вирус”… и оставил хеш-тег, который можно перевести как “уничтожить глубинное государство”.

Согласно этой теории заговора, Харви Вайнштейн, обвиняемый за сексуальные домогательства, пошел на сделку со следствием и выдал всех мировых педофилов в обмен на сокращение срока отсидки с 55 лет до 23.

В своё время Харви признался, что 8 лет был главным киномехаником в Белом доме. А в связи с последними событиями версия такова — Харви дал показания о тех, кого десятилетия привозил в качестве гостей на тайный остров Джеффри Эпштейн. Для тех, кому не знакомо это имя, краткая справка по Эпштейну.

Миллиардер ранее входил в совет Фонда Рокфеллера, был членом авторитетного Совета по международным отношениям и Трёхсторонней комиссии. Эта Комиссия была создана в 1973 году по инициативе Бильдербергского клуба, в том числе Дэвида Рокфеллера, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского. Также покойный был крупным спонсором Гарвардского университета. Судебные разбирательства с Эпштейном должны были начаться в июне 2020 г. За сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю ими ему светило 45 лет. Но до суда Джеффри не дожил. 10 августа его нашли повешенным на простыне в одиночной камере Особого блока Манхэттенской федеральной тюрьмы. Неподалеку от штаб-квартиры могущественной ФБР.

Джеффри не только сам «пользовал» девочек, но и делился ими с могущественными друзьями. Сексзабавы снимались на скрытые камеры для возможного шантажа высокопоставленных педофилов. В его резиденции был найден огромный видео и фотоархив. Оргии проходили не только в манхэттенской резиденции, особняке в Палм-Бич, на ранчо «Зорро», но и на личном острове Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. Злые языки прозвали его «островом педофилов». Посмотрите на эти кадры, предполагается, что в подземелье этого храма проводились определённые ритуалы.

Гостей и девушек на остров доставляли либо на яхте, либо на личном самолете, оборудованном роскошными кроватями. Лайнер имел свое прозвище — «Лолита Экспресс». Судя по бортовым журналам, 26 раз пассажиром «Лолиты» был бывший президент США Билл Клинтон. К слову, вот такую странную картину нашли в особняке Эпштейна.Много шума наделала «черная телефонная книжка» Эпштейна. В ней сотни контактов — Бывшие премьеры Англии, Испании, Израиля, наследные саудовские принцы, звёзды и актёры, члены кланов Рокфеллеров и Ротшильдов, миллиардеры, политики, ученые, послы… Только телефонов сына английской королевы принца Эндрю, герцога Йоркского целых 15 номеров. Его личных и его помощников. В этой книжке был контакт и персонажа из нашего прошлого выпуска — Билла Гейтса.