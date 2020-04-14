Как изготовляли русский боевой лук: Сложная конструкция и качественные стрелы

Лук издавна считался одним из самых основных видов оружия — им пользуются уже не одну тысячу лет. А в эпоху Средневековья его и вовсе стали применять пехотинцы так же часто, как мечом или копьем — всадники-рыцари. Однако лук, как и стрелы к нему в Европе могли кардинально отличаться от того же оружия в армиях восточных народов. И если о монгольских экземплярах знают многие, то о том, каким был русский боевой лук, известно далеко не всем.

А напрасно, ведь по некоторым параметрам он даже превосходил и восточных, и западных «коллег».

Русский боевой лук не уступал копью в эффективности во время боя. /Фото: vk.com

В странах Средневековья лук и стрелы использовались в войсках практически повсеместно. Однако по сложности своей конструкции они отличались, в основном, в зависимости от региона. Так, примитивнее всего считался простой дуговой лук, который использовался в армиях стран Западной Европы. Наиболее известным вариантом такого оружия того периода считается традиционный английский лонгбоу, который был не очень долговечным и боялся сырой и морозной погоды.

Английский лук был прост в конструкции, но недолговечен. /Фото: russian7.ru

Исследования историков показали, что на Востоке — у турков, монголов и славян — луки были сложной конструкции, или «сложносоставные», что выгодно их выделяло и по эффективности, и по долговечности. Но похвастаться этот регион может не только монгольским оружием — русский боевой лук не уступает азиатскому соседу в качестве.

Сложносоставные луки славян и монголов. /Фото: kgx.narod.ru, kitabhona.org.uaЭто же касалось и квалификации самих стрелков: изучая свидетельства о дальности стрельбы из лука в разных странах примерно в один и тот же период, историки сделали вывод — то расстояние, которое для англичан и других европейских лучников считалось рекордным, для воинов Востока, в том числе и древних славян, было чем-то, не превышающим норму квалификации обычного бойца.

Русские лучники стреляли дальше европейских. /Фото: rusdarpa.ru

Боевой лук воинов Древней Руси имел наиболее сложную конструкцию среди всех существующих тогда: так называемый «ретрофлексный» лук с четырьмя изгибами, то есть имел форму буквы «М» с плавными перегибами. Этот тип оружия был знаком еще древним скифам, которые всегда слыли первоклассными лучниками. Длина русского боевого лука с натянутой на него тетивой составлял в среднем 1,3 метра.

В Древней Руси использовали наиболее сложный тип конструкции лука. /Фото: sadpanda.cn, russian7.ru

Обращаясь к вопросу выбора материала, то здесь также применялось сразу несколько типов древесины, и не только. Чтобы такой лук не ломался, его склеивали из разных пород древесины. Русский боевой лук зачастую изготовляли из березы и бересты, можжевельника, а также добавляли костяные накладки для рукояти. Для тетивы на Руси предпочитали применять шелк, сыромятную кожу или сухожилия.

Разрез лука демонстрирует использование бересты (а), сухожилия (б), березы (в) и можжевельника (г). /Фото: rusdarpa.ru

Что касается хранения и ношения лука и стрел, то наиболее часто применялось налучье. Он представлял собой специальный чехол, который использовали как лучники на лошадях, так и пехотинцы.

Интересный факт: в Западной Европе таких налучий не существовало вообще — они применялись только в армиях Востока.

В отношении стрел все более традиционно — древнерусские лучники использовали футляр цилиндрической формы. Однако, вопреки распространенному мнению, назывался он «тул», а более привычный термин тюркского происхождения «колчан» появился лишь в 16 веке.

Лучное снаряжение (сайдак) древнерусского воина. /Фото: wikireading.ru

Однако наибольший интерес представляют стрелы русского боевого лука, как поражающие элементы оружия, а также процесс их изготовления. Важно понимать, что все части, из которой они собираются, должны быть максимально качественными, а сама стрела — идеально сбалансированной. Поэтому изготовление требовало сноровки и немалого количества времени.

Существовало несколько требований, которым должна отвечать качественная стрела. Идеально ровное древко, оперение, прикрепленное особым образом в зависимости от типа применения оружия. Длина стрелы в Древней Руси в среднем составляла 70-90 сантиметров. Кроме того, правильно отбалансированная стрела должна иметь центр тяжести, несколько смещенный от центра по направлению к наконечнику. А вот от типа последнего еще и зависели характеристики остальных элементов.

Типы наконечников стрел, найденных на территории Древней Руси и Великого княжества Литовского. /Фото: vitus.org.ru

Начиналось производство стрелы с древка. Материал для этого выбирался в зависимости от сферы применения. Если стрела изготовлялась для охоты, то выбор останавливали на древке из камыша. А вот для боевых луков использовали исключительно дерево, но различались они скорее из-за географического расположения мест производства. Так, в южных регионах широко применялся кипарис, а севернее — береза, ель или сосна. В любом случае, для изготовления древка брали пряморастущие деревья, причем они должны быть старые, так как они более прочные.

Прямые стрелы из прямых деревьев. /Фото: samlib.ru

Изготовление древка начинали осенью — это время года считали наиболее подходящим из-за меньшего количества влаги в древесине. Дерево рубили на небольшие чурбаки по длине будущей стрелы, после чего оставляли сушиться в течение двух-трех месяцев. Высушенная древесина рубилась вдоль волокна на меньшие части, которые затем тщательно стругали и шлифовали, добиваясь идеальной гладкости и пропорций.

Интересно, что выбор, с какой стороны древка какие элементы стрелы крепятся, не делался наобум, а был подчинен правилам. Так, наконечник располагали на том конце, который был обращен к корневой системе дерева, а оперение и втулка для тетивы — соответственно, там, где древесина уходила в крону. После насаживания наконечника древко подвергалось окончательной «доводке», чтобы подогнать под железный элемент стрелы, но в среднем древесину остругивали до толщины 8-10 мм.

Обобщенная схема для конечного вида древка. /Фото: popmech.ru

Следующим крепится оперение. Этот процесс также имел ряд важных нюансов, соблюдение которых обеспечивало качество самой стрелы. В первую очередь, необходимо было выбрать правильное сырье: подходили маховые (иногда — хвостовые) хищных птиц, таких как орлы, соколы, реже — грифы и вороны, а также, в качестве своеобразного исключения из этого списка, лебеди.

Выбранное перо обрабатывали, срезая опахало с максимально тонким слоем стержня. Затем, с помощью рыбьего клея его крепили к древку по направлению полета стрелы таким образом, чтобы оперение склонялось к втулке или ушку для тетивы. Располагались перья по традиционному принципу: под углом к оси стрелы — так она могла вращаться в полете.

Перья на стрелу просто так не наклеишь. /Фото: pikabu.ru

Различалось и расположение оперения относительно втулки для тетивы. Выбор расстояния зависел от того, что требовалось от стрелы — большая скорость полета или лучшая точность поражения цели. Если приклеить перья близко, в 2-3 сантиметрах от конца древка — стрела будет лететь медленно, по более метко. А если дальше, то полет пройдет быстрее, но точность может хромать.

Количество перьев на одной стреле также варьировалось. Оперение могло состоять из двух, трех или четырех перьев. Правда, четвертое крепили реже всего, ведь оно не влияло на функциональность стрелы, кроме того, оно частенько попросту портилось во время эксплуатации, поэтому в основном останавливались на меньшем количестве оперения.

Варианты оперения стрел для русского боевого лука. /Фото: yaplakal.com

Отдельно стоит остановиться на процессе изготовления наконечников. Так как большинство из них стали изготовлять железными на Руси еще с 10 века, то технология их производства была налажена достаточно хорошо. Этим же и объясняется огромное количество их форм и видов.

Наиболее распространенными до 11 века, а значит, самыми древними, были трехлопастные наконечники (также их часто называют «скифскими»), намного реже изготовлялись и четырехлопастные. Позднее они практически не встречались — на их смену пришли плоские и граненые варианты, причем последние использовались как бронебойные.

Трехлопастные наконечники стрел были самыми древними. /Фото: swordmaster.org

Плоские наконечники были наиболее распространенными и самыми разнообразными по форме. Соответственно, и сфера применения их отличалась. Например, одно- и двушипные, ромбовидные и срезни использовались повсеместно, а вот вильчатые и округлые томары, которые встречались на Руси нечасто, применяли во время охоты, особенно на пушного зверя, чтобы не испортить ценную шкурку. Кроме того, плоские наконечники широко применялись против бездоспешных всадников.

Разнообразие наконечников русских стрел поражает. /Фото: mycoins.infoПроцесс расположения наконечника на древке стрелы также имеет ряд нюансов. На Руси применялось два типа крепления, в зависимости от вида самого наконечника. Так, втульчатые варианты, которые встречались довольно редко, крепили просто при помощи клея.

А вот монтаж черешковых наконечников, составляющих большинство от общего количества, был более сложным. В древке делали отверстие или желоб, который смазывался рыбьим клеем, затем вставляли наконечник, загоняя его с помощью постукивания по нему деревянным инструментом. После подгонки место стыка обвязывалось сухожилием, а сверху дополнительно укреплялось с помощью бересты.

Крепление наконечника — важный и кропотливый процесс. Фото: rusich.moy.su