В России продажи электромобилей в первом квартале сократились на 20%

Продажи новых электромобилей в России по итогам января—марта 2020 года сократились на 20% до 53 единиц. В марте было продано 19 таких машин – столько же, сколько за март 2019-го. Такие данные приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Лидером продаж в первом квартале стал кроссовер Jaguar I-Pace (18 ед.), опередивший хэтчбек Nissan Leaf (15 ед.), кроссовер Tesla Model X (8 ед.) и седан Tesla Model 3 (7 ед.). Также в течение минувших трех месяцев россияне купили по два электрокара JAC IEV75 и Renault Twizy и один Hyundai Ioniq.

Больше всего новых электрокаров (17 ед.) за отчетный период было продано в Москве, почти втрое меньше (6 ед.) – в Подмосковье. Из нестоличных регионов повышенным интересом к такому транспорту отличились Приморский край (5 ед.), Новосибирская и Свердловская области (по 3 ед.), а также Томская область, Хабаровский, Пермский и Краснодарский края (по 2 ед.).