Новая Mazda 6 получит 350-сильный двигатель и задний привод

Седан Mazda 6 четвертого поколения станет первой моделью Mazda, построенной на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Car and Driver, новинка получит модный купеобразный кузов и гибридную силовую установку.



Mazda Vision Coupe Concept. Фото Mazda



Mazda Vision Coupe Concept. Фото Mazda



Mazda Vision Coupe Concept. Фото Mazda

Работа над новой «тележкой» ведется с мая прошлого года. Тогда же стало известно, что для нее готовится целое семейство рядных шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей, работающих по «мягко-гибридной» (со 48-вольтовым стартер-генератором) или плагин-гибридной схеме с внушительным запасом хода на электротяге. Крутящий момент, исходя из платформы, будет передаваться только на задние колеса, но со временем в продажу поступят более «продвинутые» машины с интеллектуальным полным приводом i-Activ.



Интерьер Mazda Vision Coupe Concept. Фото Mazda

Внешне новая Mazda 6 будет сильно напоминать концепт Mazda Vision Coupe 2017 года, отличаясь от предшественниц модным купеобразным кузовом и подросшими габаритами. Интерьер же, как полагают западные коллеги, порадует премиальным минимализмом и натуральными материалами отделки.

О цене будущей «шестерки» говорить рано, но уже понятно, что она будет дороже нынешней, которая у нас в России стоит минимум 1 573 000 рублей. Премьера Mazda 6 четвертого поколения ожидается в конце 2022 года.