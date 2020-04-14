Новый Nissan X-Trail появится этой осенью

Новый Nissan Rogue (в России – X-Trail), чья премьера должна была состояться на апрельском автосалоне в Нью-Йорке, поступит в продажу в США в запланированные до пандемии сроки – осенью. Об этом сообщает агентство Automotive News со ссылкой на представителей Nissan.

«В настоящее время наши планы по выпуску новых моделей на рынке США не пересмотрены, и новое поколение кроссовера появится у дилеров, как и планировалось, осенью», — заявили в компании.

Если мотор-шоу в Нью-Йорке не отменят, публичный дебют кроссовера нового поколения пройдет 28-29 августа. Соответственно, на конвейер он встанет не в мае, как планировалось, а в лучшем случае в сентябре. Всему виной – пресловутая пандемия коронавируса, из-за которой все заводы Nissan в Соединенных Штатах закрылись на карантин.

Напомним, в начале апреля в Сети появились патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail. Кроссовер серьезно эволюционирует внешне и радикально изменится внутри. В частности, в салоне появятся новый мультимедийный комплекс, переработанные вентиляционные дефлекторы, иной (нефиксируемый) селектор трансмиссии и цифровая приборная панель.

Технические характеристики новинки до сих пор неизвестны. Предполагается, что базовым мотором останется 2,5-литровый агрегат мощностью 172 л.с., а его «соседями» по гамме станут новый турбомотор от Infiniti с переменной степенью сжатия (VC-Turbo) и гибридная силовая установка.

Когда появится новое поколение Nissan X-Trail в России, пока неясно. Будем ждать новостей от представительства.