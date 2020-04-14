В Барнауле ищут пропавшего трое суток назад школьника

Фото пропавшего

В Барнауле трое суток назад пропал 13-летний подросток. Как сообщают волонтеры из краевого отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в своем сообществе «ВКонтакте», информации о местонахождении мальчика нет с 11 апреля.

По данным волонтеров, школьника зовут Владимир Горбачев, ему 13 лет. Рост – около 160 см, худощавое телосложение, темные волосы, глаза карие. Он был одет в черную куртку, темно-коричневые штаны, черные ботинки и темно-синюю кепку.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится мальчик, волонтеры просят сообщить информацию по номеру горячей линии: 112 или 8 800 700 54 52.