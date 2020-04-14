Бабаджан призвал правительство Турции выплатить компенсацию 55 млн граждан, оставшимся без дохода

Бабаджан сказал, что призыв правительства к самоизоляции наносит ущерб гражданам, которым необходимо ежедневно работать, чтобы прокормить свои семьи.

«Около 27 млн наших граждан получают доход от правительства, будь то за счёт государственных зарплат или пенсий. Но остальные 55 млн не получают от властей ничего», — цитирует его Duvar.

Лидер DEVA также добавил, что помимо всего прочего на фоне пандемии COVID-19 Анкара должна субсидировать сельское хозяйство в Турции.

«Мы должны сделать так, чтобы сельскохозяйственное производство в Турции не пострадало. Удобрения, пестициды, топливо … необходимо дать фермерам всё, что им нужно», — отметил он.

По словам Бабаджана, правительственная стратегия управления кризисами должна быть подготовлена заблаговременно.

«Позиция — «пусть кризис начнётся, пусть люди останутся без работы, а потом мы начнём принимать меры», — неприемлема», — заявил он.