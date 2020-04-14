Кети Топурия вышла голой в лес

Известная певица показала "горячие" фото, сделанные на природе.

Известная певица, солистка группы "А-Студио" Кети Топурия показала подписчикам своего Instagram голове фото на фоне лона природы.

В кадре артистка позирует в лесу, прикрывая обнаженную грудь руками. Она распустила волосы и отвела взгляд в сторону, оставив своим поклонникам возможность полюбоваться первозданной красотой.

"Первозданная природа", — прокомментировала фото Топурия.

Подписчики пришли в бурный восторг от красоты артистки.

"Руки вверх!!", "Вааууу! Прекрасная лесная нимфа!!!! Так красиво. Красота природы", "Красота во всём", "Сама нежность и чистота", — пишут поклонники.

Однако нашлись и критики фото Топурии.

"И ты туда же…", "Вам подпискичиков мало?", "А что, без этого нельзя?" — пишут злопыхатели.