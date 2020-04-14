Как называется приложение для оформления пропусков в Москве?

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.

Приложение для оформления пропусков в Москве

В Москве, Московской области и ряде других регионов введен пропускной режим. Чтобы передвигаться по улице, нужно иметь уважительную причину, и подтверждение этому. Доказательством станет индивидуальный QR-код, который можно получить после того, как зарегистрируешь выход на улицу в специальном приложении. Такое приложение запустили в Минкомсвязи.

Скачать программу можно App Store и Google Play. Приложение получило название «Госуслуги СТОП Коронавирус».

На период изоляции в связи с пандемией коронавиурса граждане, в чьих регионах введен пропускной режим, могут заполнить анкету в специальном поле приложения.

После этапа регистрации нужно в специальном поле выбрать статус: работает человек или нет, был ли контакт с инфицированными, прибыл и из-за границы.

Необходимо внести паспортные данные, указать адрес проживания, прикрепить фото документов и даже селфи с документами.

Далее нужно указать причину выхода из дома — на работу или в больницу. После чего пользователь получает индивидуальный код.

— Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости, -сказано в сообщении.

Власти Москвы аннулируют почти миллион цифровых пропусков граждан

В Москве планируют аннулировать около миллиона цифровых пропусков, выданных по некорректным или недостоверным данным. Об этом сообщают представители оперативного штаба со ссылкой на руководство ДИТ.

Отдельно подчеркивается, что держатели ряда пропусков, действие которых будет прекращено, указывали при регистрации неправильные данные ИНН и паспорта, а некоторые даже некорректно называли имя с фамилией. Также власти решили провести тщательную проверку информации о работодателях. Если эти данные не получат подтверждения, то в отношении владельцев таких пропусков могут быть открыты административные дела. Проверка пропусков начнется уже с 15 апреля.

Примечательно, что с момента начала регистрации пропусков таких документов в Москве было оформлено свыше трех миллионов. Столичные власти также обещают, что в связи с введением строгой пропускной системы никаких проблем с поставками продовольственных товаров в город и отдельные его районы не возникнет. Как заявил ранее в беседе с прессой глава московского департамента услуг и товаров Алексей Немерюк, водители грузового транспорта, который перевозит продовольствие, будут пользоваться отдельными специальными пропусками.

Пассажирам такси откажут в поездке при отсутствии цифрового пропуска

Все пассажиры такси обязаны будут иметь при себе цифровые пропуска при поездках. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, при отсутствии документа или несовпадении маршрута с тем, который указан в пропуске, поездка не состоится.

Одновременно таксистов, которые не будут проверять у пассажиров пропуска или не будут соблюдать установленный маршрут, отключат от агрегаторов. Полицейские будут выборочно проводить проверку автомобилей.

Ранее стало известно, что в Московской области пропуска начнут проверять у всех автомобилистов начиная с 15 апреля.

Напомним, что с 30 марта в Москве введен режим полной самоизоляции. Покидать жилье разрешается только в крайнем случае. С 15 апреля для передвижения по городу на общественном или личном транспорте нужно будет иметь специальный пропуск. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.