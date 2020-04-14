Допускается ли посещение кладбищ во время самоизоляции?

Близится Пасха, а значит, и Радоница, которая выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день принято ходить на кладбище, чтобы почтить память усопших. Для православных также важно ходить на могилы близких в родительские субботы и последнюю субботу перед Троицей. Да и весной многие хотят прибрать места захоронений после долгой зимы.

Можно ли при самоизоляции посещать кладбища

Но в этом году некоторыми традициями все же придется поступиться из-за пандемии коронавируса. Патриарх Кирилл и многие священники призывают верующих не ходить на службы, а молиться дома. Решается вопрос о том, как в этом году будут отмечать Пасху.

Кладбище является общественным местом, поэтому во время карантина его посещать нельзя. К тому же учитывая, что в родительские субботы там обычно большие скопления людей, то это особенно опасно. И полицейские об этом прекрасно знают.

С одной стороны, кладбище конечно тоже относится к общественному месту. С другой стороны, вроде как официального запрета не было. Можно ли в период самоизоляции ходить на кладбище? Кладбища открыты для похоронных процессий, тех кто оплакивает в этот день своих ушедших, родных никто выгонять конечно не будет.

Так можно ли в период самоизоляции ходить на кладбище? При действующем режиме самоизоляции посещение кладбищ не подпадает под уважительную причину выйти из дома, то есть это номинальное нарушение режима со всеми вытекающими последствиями.

Сейчас губернаторы вправе сами корректировать режим карантина и изменять его – ужесточать или, наоборот, смягчать. Официально выходить на улицу, кроме как в магазин, аптеку, больницу, на работу, или выбросить мусор / погулять с собакой, нельзя. Именно поэтому кладбище посещать тоже запрещено (кроме похорон, конечно).

Однако можно съездить на кладбище, если в вашем городе не запрещено передвижение на автомобиле. В таком случае это лучше сделать в безлюдный день, то есть не в родительскую субботу. В эти дни на кладбище может и никого не быть. В любом случае, соблюдайте правила безопасности.

Столичные кладбища ограничат доступ посетителей на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым закрыл для свободного посещения кладбища на период действия режима самоизоляции.

В тексте указа говорится, что московские кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участию в похоронах.

Ранее сообщалось, что в похоронах должны участвовать только близкие родственники.

«»Прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение», — обратился Собянин к москвичам на личном сайте. «Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал»», — добавил мэр.

Многие задаются вопросом, можно ли ехать и убирать на кладбище перед Пасхой? Чтобы сходить на могилы близких, разрешение не требуется, но перед главным христианским праздником, необходимо соблюдать некоторые правила. Пасха — день победы жизни над смертью, в этом и заключается основная причина запрета на посещение могил в праздник. Для поминовения усопших в церковном календаре есть специальные дни — Родительские субботы. Согласно православным традициям в церквях проводятся особые службы. Субботы называют «родительскими» из-за того, что раньше усопших, которые отправились к праотцам, условно называли «родителями».

Когда лучше посещать кладбище

Это тот самый день, когда убираются на могилах перед Пасхой. Человек может его провести в мыслях об умерших близких, но перед тем, как поехать на кладбище, нужно сходить в церковь. Здесь верующие ставят свечи за души ушедших, пишут поминальные записки, служат панихиду и молятся. Только после посещения церкви можно посетить кладбище и затеять уборку на могиле.

С нее убирают мусор, приводят в порядок крест или памятник, ставят новые цветы, красят оградку и лавочку. Здесь запрещается распивать алкогольные напитки, громко кричать или вести себя неподобающим образом. Нельзя оставлять на могилах после уборки еду или спиртное, хотя такая традиция очень живуча в некоторых регионах. Если хочется, чтобы человека помянули в этот день, то лучше отдать эту пищу бедным, то есть тем, кому она действительно нужна.

Память и молитва — это все, что необходимо тем, кто покинул этот мир. В Родительские субботы во время посещения могил помимо уборки нужно прочитать молитву и поставить свечку перед крестом. Можно мысленно обратиться к близким, предаться теплым воспоминаниям. Этот день лучше провести в тишине и раздумьях, без рыданий и бурных истерик, даже если боль утраты еще слишком свежа.