Минкомсвязи разработало мобильное приложение для оформления электронных пропусков

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». Данное приложние было добавлено в App Store и Google Play. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба министерства.

Минкомсвязь разработало мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»

Приложение было запущено в тестовом режиме. По данным Минкомсвязи приложение представляет собой ряд электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Минкомсвязи отметили, что данное приложение может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях режима самоизоляции в субъектах Федерации. Особо отмечено, что в Москве данное приложение применяться не будет — там своя платформа для организации пропускного режима.

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус», пока оно работает в тестовом режиме. Приложение не распространяется на Москву.

Как отметили в министерстве, это мобильное приложение обеспечит предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавируса. Его также можно использовать для организации пропускного режима в условиях самоизоляции в том или ином российском регионе, за исключением Москвы, где разработана собственная система цифровых пропусков.

Как оформить пропуск для поездок на работу в приложении на Госуслугах в регионах: инструкция и примеры

Пропуск для поездок на работу убережет от штрафа в 50 000 рублей. Пропуска работники оформляют самостоятельно. Однако сообщите им наименование и ИНН компании. Также они его могут найти в интернете, вбив название фирмы. Пропуск в электронном виде в регионах, которые подключились к проекту Минкомсвязи, нужно оформить через приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Для этого его нужно скачать на телефон через Google Play и AppStore. Там потребуется ввести логин и пароль от аккаунта на госуслугах. Если его нет, нужно зарегистрироваться. скачать приложение в Гуглплей скачать приложение в Апплстор Далее можно получить пропуск через приложение, введя данные работодателя.