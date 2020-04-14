Огромная дыра бюджете Алтайского края удержала правительство масштабной помощи бизнесу

В период самоизоляции и ограничений представители малого и среднего бизнеса в Алтайском крае просят власти о поддержке, но этом может дорого обойтись бюджету региона. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил руководитель краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. По его словам, в этом вопросе сторонам необходимо соблюсти баланс интересов. Из объяснения чиновника следует, что в региональной казне и так уже образовалась колоссальная дыра.

Как объяснил Евстигнеев, власти сейчас прорабатывают меры поддержки бизнеса, выходящие за рамки уже принятых на федеральном и региональном уровнях. Однако, судя по словам чиновника, региональное правительство встало перед дилеммой: помочь предпринимателям или сохранить деньги в бюджете на иные траты. «Я хотел бы напомнить, что любое решение, направленное на поддержку, связано с оценкой тех затрат, которые может получить краевой бюджет. Публично обсуждалось, что, по скромным прогнозам, выпадающие доходы края составляют 18 млрд рублей. Те меры поддержки, которые предлагаются, приведут к неизбежному росту выпадающих доходов. Мы сегодня занимаемся тем, что прорабатываем подходы, которые обеспечили бы сохранение баланса интересов всех причастных сторон», — пояснил Евстигнеев. Впрочем, он не упомянул, что если поддержка позволит какому-то предприятию остаться на плаву, то оно сможет перечислять налоговые и иные платежи, которые наполняют бюджет.

Начальник управления напомнил, что на федеральном уровне уже приняты решения об отсрочке налоговых платежей, о переносе уплаты страховых взносов, их снижении с 30 % до 15 %, одобрены льготные системы кредитования и т.д. Для многих предприятий необходимые для их деятельности лицензии были продлены без уплаты пошлины. Например, в Алтайском крае фирмы, которым были необходимы разрешительные документы на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, получили ее автоматически, не выплачивая пошлину в размере 65 тысяч рублей. В связи с этим можно отметить, что акцизы на алкоголь дают значительные поступления в бюджет.

На краевом уровне также был принят пакет мер. Речь идет о докапитализации структур поддержки малого и среднего предпринимательства – Алтайского фонда микрозаймов и Алтайского фонда развития МСП. Они ввели новые кредитные продукты по льготной ставке в 3 %, а региональная гарантийная организация дала возможность практически обнулить платежи по тарифу за предоставление гарантийной поддержки. Также прорабатывается перенос платы по действующим займам. Кроме того принято решение о моратории на все виды проверок регионального и муниципального контроля, если они не связаны с угрозой для жизни и здоровья граждан.

Отдельно Евстигнеев объяснил, почему разработка законопроекта о ведении на территории Алтайского края так называемого налога для самозанятых может рассматриваться именно как помощь для предпринимателей. По словам чиновника, речь идет не о новом налоге, а о новом налоговом режиме, перейти на который самозанятые или предприниматели, не имеющие наемных рабочих, могут добровольно. По словам руководителя управления, уплата налогов по такой системе намного удобнее и дешевле ранее действующих ставок. Кроме того, выход в наблюдаемый сектор экономики, как подчеркнул Евстигнеев, позволит предпринимателям рассчитывать на упомянутые выше меры государственной поддержки. Он также подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в первую очередь ударила именно по таким мелким предпринимателям, работающим в теневом секторе.

Напомним, что в ближайшее время депутаты АКЗС должны решить вопрос о принятии краевого закона об установлении на территории региона «налога на профессиональный доход» — налога на доходы самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных рабочих. О том, что такой документ разрабатывается, ранее сообщало Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края. При этом голосование по этому законопроекту, как ожидают наблюдатели, может пройти в дистанционном режиме, что грозит отсутствием публичности при принятии решения.