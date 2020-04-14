Основные этапы лечения наркомании

Наркомания – опасное и очень сложное заболевание. Это прямая угроза не только организму больного, но и всем его окружающим. К сожалению, далеко не все осознают, что зависимость имеет как физиологическую часть (болевые ощущения, ломка, необходимость в веществах), так и психологическую (стресс, неуверенность, желание получить удовольствие). Поэтому лечение наркомании проходит комплексно по двум этим направлениям. И включает определённые шаги.

Этапы лечения

Разумеется, для каждого пациента будет разработана индивидуальная программа. Ведь нужно учесть тип зависимости (наркотическая, алкогольная и пр.), текущее состояние организма и психики, как долго пациент испытывает проблемы и пр. И только после этого формировать комплекс мер по лечению. Но если рассматривать его в целом, то этапы будут следующими: