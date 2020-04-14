Основные этапы лечения наркомании

Наркомания – опасное и очень сложное заболевание. Это прямая угроза не только организму больного, но и всем его окружающим. К сожалению, далеко не все осознают, что зависимость имеет как физиологическую часть (болевые ощущения, ломка, необходимость в веществах), так и психологическую (стресс, неуверенность, желание получить удовольствие). Поэтому лечение наркомании проходит комплексно по двум этим направлениям. И включает определённые шаги.
Этапы лечения
Разумеется, для каждого пациента будет разработана индивидуальная программа. Ведь нужно учесть тип зависимости (наркотическая, алкогольная и пр.), текущее состояние организма и психики, как долго пациент испытывает проблемы и пр. И только после этого формировать комплекс мер по лечению. Но если рассматривать его в целом, то этапы будут следующими:
- госпитализация. Самое главное – это поместить пациента в подходящие условия, где за ним будут регулярно следить, он будет получать профессиональную медикаментозную и психологическую помощь. Разовые процедуры на дому не дают никакого результата – они позволяют лишь немного улучшить состояние, если человек находится в тяжелом положении и не может даже ходить. Сегодня лечение наркомании проводят как государственные заведения, так и специализированные частные;
- детоксикация организма. Предполагает комплекс медицинских мер с целью вывода из организма наркотиков. Это могут быть различные процедуры, приём лекарств, установка капельницы и пр.;
- лечение абстинентного синдрома. Когда пациент, болеющий наркотической зависимостью, перестает принимать наркотики, даёт о себе знать реакция организма – абстинентный синдром или «Синдром отмены». Его ещё называют «ломкой». Он выражается в головных болях, общей слабости, ломоты в суставах, раздражительности, потере аппетита и пр. В специализированном заведении к лечению синдрома подходят комплексно: использование лекарственных средств для купирования симптомов, антидепрессантов для улучшения психологического состояния, ослабление болевых ощущений и пр.;
- психофизическое восстановление. Начинается вторая половина лечения, направленная на моральную поддержку пациента;
- антинаркотическая терапия. Призвана исключить вероятность рецидива;
- реабилитация. Пациент постепенно возвращается в социум и адаптируется к новым условиям.