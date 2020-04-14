Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

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«Выбора сейчас нет». Полный текст заявления Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава государства, в частности, анонсировал новые меры поддержки для бизнеса и медиков и призвал россиян продолжать...
Джонсон записал первое видеообращение после выписки из больницы
close Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Ian Vogler/Reuters Британский премьер Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, записал первое видеообращение после того, как его выписали из больницы. Видео...
Какого числа отмечается народный праздник Илларион – выверни оглобли?
Народный праздник Иларион – выверни оглобли отмечается 10 апреля 2020 года (по старому стилю – 28 марта). По православному церковному календарю это дата...
Сколько русских рабынь удерживались в Западной Европе?
Все слышали о наших невольницах в султанских гаремах, но мало кто знает об огромном количестве русских девушек, купленных не турками, а христианами-европейцами.Рабыни из Западной...
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
close Wikimedia Commons Армия России планирует принять на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По...