Звезда Уральских пельменей спивается на карантине — нетрезвая Юрьева засветилась на видео

Актриса снова попала в кадр со спиртным.

Известная актриса и звезда проекта "Уральские пельмени" Илана Юрьева продолжает увлекаться алкоголем на карантине. К такому выводу пришли поклонники знаменитости после просмотра очередной публикации красотки в сториз Instagram.

Внимание юзеров привлекли записи, на которых Илана, сидя за вечерним ужином с семьей, на камеру ест стебель сельдерея, отмечая, что тем самым она участвует в челлендже о полезном питании.

Напротив актрисы сидит иецхэзжн ее муж, бизнесмен Дмитрий Дылдин, а также маленькая дочь Диана.

Пытаясь также попасть в кадр, Дылдин берет со стола ломтик лимона и показательно пытается его съесть. Замечая выходку мужа, Юрьева "пускает" его в кадр.

"У кого счастливые лица — кушайте лимоны", — сказал мужчина.

При этом юзеры указали, что и этот семейный ужин не обошелся без алкоголя: на столе стоит бутылка пива, а в стакане у Иланы, прикрывающейся здоровым образом жизни и поедающей сельдерей, плещется жидкость, больше всего похожая на пенное.

Догадки пользователей лишь укрепились после того, как Юрьева опубликовала кадр с сервированной закуской под пиво: на круглой деревянной доске лежат различные сыры, колбаса, а также слоеная рыбка. В кадр попал снова стакан Юрьевой, с напоминающей пиво жидкостью.

"Прибухивает", — констатируют поклонники.

Это уже не первый раз, когда Юрьева "светит" распитие алкогольных напитков в семейном кругу, не стесняясь маленького ребенка.

Недавно она показала, как ее муж пьет вино, пока их дочка делает кексы.

Сама Илана также снимала себя с бокалом вина в руках.

"Мама Чоли в деле с веснушками и фильтрами. Всем хорошего вечера. Я смотрю все пьют. Мы стали самая пьющая нация", — отметила тогда артистка.

Ранее TopNews писал о том, что Илана Юрьева сбежала из карантина на шашлыки.