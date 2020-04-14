Астролог Павел Глоба: 14 апреля — наступит белая полоса для четырех знаков Зодиака

Он назвал счастливчиков, которых побалуют звезды.

Российский астролог Павел Глоба назвал те знаки Зодиака, которым звезды в апреле приготовили не просто приятный сюрприз, а настоящий подарок судьбы: эти везунчики смогут оставить позади жизненные трудности и пойти навстречу успеху. Ведь у каждого из нас есть мечта, но не каждый получает шанс полувить желаемое.

Как считает Глоба, с 14 апреля четырех знаков Зодиака смогут сделать то, что раньше казалось иецхэзжн им недостижимым. Первыми в списке тех, для кого наступит время перемен, станут Близнецы. Энергия, накопленная представителях знака, наконец-то вырвется наружу и смоет все преграды и препятствия, которые в большом количестве встречались у вас пути. Черную полосу сменит белая, но то, как вы воспользуетесь фортуной от звезд, считает Глоба, зависит только от вас. Решите для себя: нужно ли менять работу, перестраивать отношения с начальством или близикими, браться за новый проект. Чтобы бы вы ни сделали, звезды окажутся на вашей стороне.

Львам просто будет везти. Неудачи, свалившиеся на вас во время карантина, не сломили ваш сильный дух и теперь в награду пришел успех. С 14 апреля ваша жизнь станет приятнее, работа — перпектиквнее, а перемены в личной жизни и покой вернут на лицо улыбку. Глоба считает, что к вам придет помощь, которая поможет решить трудности которые могли вам мешать, и вы, наконец-то сможете размышлять о чем-то очень волнующем. Подъем сил и уверенность в себе станут вашими спутниками с 14 апреля.

Перемены ждут и Рыб, которые уже почувствовали, что с некоторых пор жизнь перестала быть прежней. Звезды сулят вам гармонию и покой, а внешний мир перестанет пугать невзгодами. По словам астролога, этот период будет очень насыщенным и благоприятным. Просто не забывайте прислушиваться к вашим чувствам и не теряйте из вида цели. Не робейте и беритесь за отложенные планы, иначе позже удача оставит вас.

Ну а Стрельцам в скором времени предстоит узнать секрет счастья, которое в последнее время редко посещало вашу жизнь. Готовьтесь к светлым переменам во всех сферах: работа станет дти намного легче, близкие перестанут мучить напрасными подозрениями, а финансовой поток получит новую подпитку из ранее неизвестного источника. Верьте в себя и все будет хорошо, предрекает астролог.

Как ранее писал Topnews, Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым невероятно повезет весной 2020 года.