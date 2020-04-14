Сегодня, 14 апреля 2020, также отмечают Начало солнечного Нового года в Индии и другие события.

Какой сегодня праздник: 14 апреля 2020 года отмечается церковный праздник Марья Пустые щи

Церковь в такой день почитает память преподобной Марии Египетской. Эта женщина была христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин. Мария же родилась в 5 веке в Египте. Когда ей было только 12 лет, то она решила уйти от родителей и устроится в Александрии. Там же она стала блудницей.

Однажды днем, Мария захотела войти иецхэзжн в храм Гроба Господня вместе с группой паломников. Только вот некая сила удержала ее и не захотела впускать внутрь.

Именно тогда Мария поняла свое поведение, и начала молиться перед иконой Богородицы. Только после этого Мария смогла спокойно войти в храм. Далее Мария принимает причастие и селится в пустыне. В пустыне Мария прожила 47 лет в полном уединении. В народе к Марии было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. В такой день также считалось, что девушке или женщине в таком деле мог помочь один приём: надо было погладить себя рукой по заду, а после – потереть этой же рукой по лицу. На Марию пустые щи поминали не просто так.

У крестьян ко второму весеннему месяцу заканчивался запас капусты. Так что о густых щах можно было только мечтать. На Марию Египетскую также можно было узнать о травах, которые будут летом. Если широко разольется вода, то луга будут буйными и зелеными. А еще люди смотрели на реки: если легко и быстро сходит лед, то весь год будет лёгким и отличным.

Начало солнечного Нового года в Индии

Этот день знаменует собой начало индуистского солнечного нового года — Rongali Bihu. Индусы верят, что несколько тысяч лет назад в этот день богиня Ганга спустилась на землю, поэтому 13 апреля многие из них собираются вместе у берегов священной реки Ганг на ритуальные купания.

Основные празднества концентрируются в святых местах вдоль Ганга на севере Индии, в Магальских садах Срингара, в Тамил Наду и во многих индуистских храмах.

Праздник проходит в первый день тамильского месяца Читирай (Chithirai), который выпадает на 14 апреля.

Индусы украшают свои дома цветами и вывешивают флаги, украшенные вышивкой с религиозными сюжетами и изображениями богов. Дети надевают гирлянды из разноцветных цветов и бегают по улицам с пожеланиями удачи в Новом году. Во многих местах праздник сопровождается фейерверками и различными представлениями.

День Семаргла

Семаргл является Огнебогом. До конца его предназначение до сих пор не выяснено. Некоторые считают его богом Луны и огня, а также огненных жертвоприношений. Огнебог может хранить семена и посевы, также он может оборачиваться священным крылатым псом. Семаргла люди почитают в те дни, когда в народном календаре упоминаются приметы и обряды, что связаны с кострами и огнем.

В день 14 апреля Семаргл топит последние снега. Также некоторые утверждают, что есть упоминания того, что Семаргл появился на свет из пламени. Другие же рассказывают легенды о том, что в один день сам небесный кузнец Сварог ударил о камень Алатырь магический меч. Далее он высек из камня божественные искры. Искры разгорелись так ярков, то в их пламени можно было увидеть огненного бога Семаргла. Он восседал на златогривом коне, который был высечен из серебристой масти.

Семаргл был тихим и мирным героем, он никогда не трогал людей. Славяне издавна связывают с Огнем возникновение людей. Если верить некоторым сказаниям, то Боги сделали Женщину и мужчину из двух палочек, а между ними уже разгорелся Огонь. Это и было самое первое пламя любви. Семаргл также в мир не пускает зло. Семаргл ночью может стоять на страже с огненным мечом и только в один день в году он сходит со своего поста, при этом он окликается на зов Купальницы.

Кто празднует именины 14 апреля 2020?

Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

Что произошло 14 апреля 2020 в России и мире?

1801 – Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при досмотрах.

1848 – в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.

1908 – вышел первый номер юмористического еженедельника – Сатирикон.

1927 – первый автомобиль Вольво сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге.

1929 – в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако.

1961 – в Советском Союзе учреждено звание Летчик-космонавт СССР.

Дни рождения знаменитых людей 14 апреля