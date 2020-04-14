У Кости не стоит: Седокова раскрыла правду о браке Меладзе и Брежневой

По мнению знаменитости, блондинка держит композитора под своим каблуком.

Популярная певица, 37-летняя Анна Седокова высмеяла отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой. По ее мнению, блондинка жестко обращается со своим супругом.

По признанию Седоковой, в свое время продюсер свободно манипулировал участницами группы "ВИА Гра", причем не только как певицами, но и также как и девушками.

"Типа "кто станет моей музой сегодня, той я дам лишнее слово". Создавалась такая конкуренция, и ты постоянно должен был доказывать, что иецхэзжн ты лучший. У нас была какая-то химия, которая раз, и обрезалось, и ничего не стало", — рассказала артистка в беседе с Ольгой Поляковой для YouTube-проекта "Правда или действие".

Журналистка отметила, что "ВИА Гра" уже не та, на что Седокова ответила едкими высказываниями в адрес Меладзе.

"Мне кажется, что просто у Кости не стоит на все это дело больше. А как только начинает приставать, ему яички зажимают и говорят: "Секундочку? Куда вы смотрите направо-налево?". Я так думаю, судя по блаженному выражению лица Кости", — не сомневается красотка.

Сезокова при этом намекнула на то, что Вера Брежнева переплюнула своего мужа в искусстве манипулировать.

"Да, это правда. Я все время думаю — я никогда так не смогла бы", — подчеркнула 37-летняя участница проекта.

Также она рассказала о своем сексуальном опыте.

"Иногда хочется нежности, иногда – грубого животного секса. Я люблю, когда мужчина защищает меня от всего мира", — сказала она, облизывая губы.