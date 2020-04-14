Международный день культуры отмечают 15 апреля

«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры.

Международный день культуры 15 апреля, история праздника

Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии. Позже также вносились предложения об учреждении данного праздника, и он даже отмечался в ряде стран. В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. Сегодня данный праздник отмечается в разных странах мира.

Хотя День культуры был учрежден не очень давно, но он имеет уже вековую историю. Идея создания организованной охраны культурных ценностей принадлежит выдающемуся художнику и деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху, который считал культуру главной движущей силой на пути совершенствования человеческого общества, видел в ней основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий.

В начале 20 века, в период войн и передела территорий, при изучении памятников старины, он понимал, как важно их сохранить, и в 1914 году обратился к русскому правительству и правительствам других воюющих стран с предложением обеспечить сохранность культурных ценностей путем заключения соответствующего международного соглашения. Однако, это обращение осталось тогда без ответа. В 1929 году Рерих подготовил и опубликовал проект договора о защите культурных ценностей, сопроводив его обращением к правительствам и народам всех стран. Проект договора получил всемирную известность и широкий отклик среди мировой общественности. В поддержку идеи Николая Рериха выступили Ромен Роллан, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Морис Метерлинк, Томас Манн, Рабиндранат Тагор. Во многих странах были образованы комитеты в поддержку Пакта. Проект Пакта был одобрен Комитетом по делам музеев при Лиге Наций, а также Панамериканским союзом.

Красивые открытки, поздравления с Международным день культуры

С Международным днем культуры

Свои вам шлю я поздравления,

Желаю счастья, доброты

И творческого вдохновения.

Желаю новых вам талантов,

Желаю миру красоты,

Ценить культуру больше денег,

Чтоб научились я и ты.

***

С международным днем культуры

Спешу тебя поздравить,

Поменьше дней пустых и хмурых,

Все грустное — исправить!

В твоем ответственном труде —

Успехов и везенья,

Побольше радостей в судьбе

И супер настроенья!

***

С международным днем культуры

Я вас сердечно поздравляю,

Служить великому искусству

Вам вдохновенно всем желаю.

Пусть муза рядышком порхает,

Пусть зритель любит, ценит вас,

Пусть удаются все задумки,

Благоволит пусть вам Пегас.

***

С Днем культуры! Ведь она

В жизни каждого нужна,

С ней мир лучше и светлей,

Жизнь добрей и веселей!

Быть культурным — это класс,

Пусть же каждому из нас

Удается быть таким,

Просвещенным, не иным!

***

С Днем культуры искренне тебя

В этот час я поздравляю!

Пусть культурной будет жизнь твоя,

Пусть тебя все блага окружают.

Управляет пусть работою везенье,

И достаток твой пускай растет,

Посещает пусть почаще вдохновенье,

Сердце пусть от радости поет.

***

Международный день культуры отмечая,

Хочу тебе я вдохновенья пожелать.

От всей души тебя я поздравляю!

Пусть будет в жизни всё на пять.

Пускай культура всюду окружает,

Пусть процветает всё вокруг.

Любовь и счастье согревают

И чудо пусть случится вдруг.

***

Если б не было культуры,

Влезли б мы обратно в шкуры,

Книг, стихов мы б не читали,

О кино б и не мечтали!

День культуры дружно встретим

И как следует отметим,

Ведь это помнить мы должны —

Культура делает людьми!