15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

Великая среда – народно-христианский праздник. Он отмечается в последнюю среду перед Пасхой. Дата праздника в 2020 году – 15 апреля.

Великая среда – третий день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа.

Великая среда 15 апреля, история

В ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос отдыхал у Симона-прокаженного в Вифании. В это время в дом пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина и омыла Спасителю ноги своими слезами, а голову – миром в знак любви к Нему. Иисус простил ей грехи. Поступок женщины олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник.

Согласно Библии, в этот день Иуда решил предать Христа за 30 серебряников. Также в Великую среду вспоминают покаяния грешницы, которая омыла ноги Христа и помазали их миром. В этот день верующие идут на исповедь.

Что можно делать? Взрослые и дети готовятся к покраске яиц: закупают материалы и декор. Хозяйки моют окна.

Что нельзя делать? Нельзя шить, вышивать. Женщинам в этот день запрещено громко разговаривать, надевать откровенную одежду, веселиться. После полуночи уже можно ставить опару для куличей.

Что можно и нельзя есть? В среду такое же строгое меню, как и во вторник.

Традиции и обряды праздника

В Великую среду в церковной службе прославляется женщина-грешница и проклинается предательство Иуды. Утром служатся Часы и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, вечером – Великое Повечерие. Во многих храмах вечером совершается общая исповедь.

В народе в этот день люди убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают дом к светлому празднику Пасхи цветами. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

Народные традиции и запреты в Великую среду

Великая среда — как бы промежуточный день, после которого наступают самый насыщенный событиями период земной жизни Христа. Впереди Великий четверг, один из самых важных в христианстве дней, а затем кульминация страстей Христовых, его мученическая смерть на кресте и последующее воскресение.

В народе считалось, что Страстная среда — это апогей разгула нечисти, которая пользуется тем, что Христу не до нее. Согласно суевериям, нечисть особенно старалась сбить с пути истинного женщин, тем более, что евангельская легенда, связанная с этим днем, рассказывает о блуднице. Кроме того, в патриархальном обществе именно женщина считалась сосудом греховности.

Поэтому в Великую среду на Руси за женщинами следили особенно строго. Им категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении. От женщин и девушек в этот день требовали максимально строго и скромно одеваться. Считалось, что тихое скромное поведение и максимально закрывающая тело одежда защитит женщину от нечистых помыслов.

Кроме того, поскольку по легенде на кончике иглы может поместиться несчетное количество представителей нечистой силы, женщинам в этот день категорически запрещалось шить, вязать, прясть и вообще заниматься рукоделием.

А вот уборкой заниматься было не только можно, но и должно. Особенно важно было в Великую среду избавиться от всего накопившегося за зиму мусора. Кроме того, в этот день закупали все необходимое для приготовления кулича, а также яйца, средства для их окраски и другие продукты для праздничного стола. Поздно вечером расторопные хозяйки ставили опару для куличей.

15 апреля – Великая среда 2020 – что нельзя делать, а что нужно

Обычно верующие ходят исповедоваться – но в условиях карантина церкви разрешили прихожанам сидеть дома. При этом священник не может отказать в праве человека на исповедь – но главы церквей просят верующих не настаивать на исповеди и вообще оставаться дома.

В Великую среду занимаются уборкой в доме (выбивают ковры, моют полы, выносят на мусорку скопившийся хлам), цветами украшают жилье к Пасхе. Кроме того, заканчивают работы в саду и огороде.

Подготавливают продукты для пасок и куличей и яйца, которые будут красить на Пасху 2020. По примете, купленные в этот день яйца дольше останутся свежими.