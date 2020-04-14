15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

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15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

Великая среда – народно-христианский праздник. Он отмечается в последнюю среду перед Пасхой. Дата праздника в 2020 году – 15 апреля.

Великая среда – третий день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа.

Великая среда 15 апреля, история

В ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос отдыхал у Симона-прокаженного в Вифании. В это время в дом пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина и омыла Спасителю ноги своими слезами, а голову – миром в знак любви к Нему. Иисус простил ей грехи. Поступок женщины олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник.

Согласно Библии, в этот день Иуда решил предать Христа за 30 серебряников. Также в Великую среду вспоминают покаяния грешницы, которая омыла ноги Христа и помазали их миром. В этот день верующие идут на исповедь.

15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

Что можно делать? Взрослые и дети готовятся к покраске яиц: закупают материалы и декор. Хозяйки моют окна.

Что нельзя делать? Нельзя шить, вышивать. Женщинам в этот день запрещено громко разговаривать, надевать откровенную одежду, веселиться. После полуночи уже можно ставить опару для куличей.

Что можно и нельзя есть? В среду такое же строгое меню, как и во вторник.

Традиции и обряды праздника

В Великую среду в церковной службе прославляется женщина-грешница и проклинается предательство Иуды. Утром служатся Часы и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, вечером – Великое Повечерие. Во многих храмах вечером совершается общая исповедь.

15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

В народе в этот день люди убирают в доме: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Украшают дом к светлому празднику Пасхи цветами. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей.

Народные традиции и запреты в Великую среду

Великая среда — как бы промежуточный день, после которого наступают самый насыщенный событиями период земной жизни Христа. Впереди Великий четверг, один из самых важных в христианстве дней, а затем кульминация страстей Христовых, его мученическая смерть на кресте и последующее воскресение.

В народе считалось, что Страстная среда — это апогей разгула нечисти, которая пользуется тем, что Христу не до нее. Согласно суевериям, нечисть особенно старалась сбить с пути истинного женщин, тем более, что евангельская легенда, связанная с этим днем, рассказывает о блуднице. Кроме того, в патриархальном обществе именно женщина считалась сосудом греховности.

Поэтому в Великую среду на Руси за женщинами следили особенно строго. Им категорически запрещалось даже громко разговаривать, не говоря уже о смехе, шутках и пении. От женщин и девушек в этот день требовали максимально строго и скромно одеваться. Считалось, что тихое скромное поведение и максимально закрывающая тело одежда защитит женщину от нечистых помыслов.

15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

Кроме того, поскольку по легенде на кончике иглы может поместиться несчетное количество представителей нечистой силы, женщинам в этот день категорически запрещалось шить, вязать, прясть и вообще заниматься рукоделием.

А вот уборкой заниматься было не только можно, но и должно. Особенно важно было в Великую среду избавиться от всего накопившегося за зиму мусора. Кроме того, в этот день закупали все необходимое для приготовления кулича, а также яйца, средства для их окраски и другие продукты для праздничного стола. Поздно вечером расторопные хозяйки ставили опару для куличей.

15 апреля – Великая среда 2020 – что нельзя делать, а что нужно

Обычно верующие ходят исповедоваться – но в условиях карантина церкви разрешили прихожанам сидеть дома. При этом священник не может отказать в праве человека на исповедь – но главы церквей просят верующих не настаивать на исповеди и вообще оставаться дома.

15 апреля 2020 года верующие чтят Великую Среду

В Великую среду занимаются уборкой в доме (выбивают ковры, моют полы, выносят на мусорку скопившийся хлам), цветами украшают жилье к Пасхе. Кроме того, заканчивают работы в саду и огороде.

Подготавливают продукты для пасок и куличей и яйца, которые будут красить на Пасху 2020. По примете, купленные в этот день яйца дольше останутся свежими.