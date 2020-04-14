15 апреля отмечается народный праздник — Тит Ледолом

В народном календаре дата 15 апреля получила такие названия: Тит-ледолом, Поликарп, Поликарпов день, бесхлебица, бескормица. Православная церковь сегодня почитает память преподобного Тита, чудотворца (IX век) и мученика Поликарпа (IV век).

Тит Ледолом 15 апреля, народный праздник

Преподобный Тит в юные годы поступил в общежительный монастырь (скорее всего, в Студийскую обитель Царьграда), где превзошел других монахов кротостью, милосердием и любовью к ближним. Спустя время он стал пресвитером. Тит ревностно защищал церковь от нападок еретиков-иконоборцев. За праведные дела Господь удостоил святого благодати чудотворений и исцелений телесных и душевных недугов.

Святой мученик Поликарп жил во времена правления императора Максимиана (305-313). Он обвинил правителя в пролитии невинной крови христиан в Александрии и открыто исповедал себя христианином, за что пострадал: после тяжелых мучений Поликарп был обезглавлен.

15 апреля – традиции, обряды и ритуалы, приметы в Поликарпов день

Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают чудотворца Тита и священномученика Поликарпа.

По календарю народному, отмечают Ледолом, Поликарпов день, а торговцы празднуют Барыш-день.

По приметам, с 15 апреля начинал отламываться лед, поэтому сегодняшний день и прозвали Ледоломом. Традиционно, сегодня наблюдали за льдом. Если он тонул, то впереди ожидался сложный год.

В Поликарпов день молились Титу Чудотворцу, чтобы излечил от недугов, поскольку верили, что он может избавить даже от тяжелой болезни.

Торговцы 15 апреля устраивали ярмарки, стараясь в этот день получить большую прибыль, – тогда, по примете, весь год будет прибыточным. А заработанные сегодня деньги шли впрок.

К Поликарпову дню запасы зерна, как правило, были уже на исходе, поэтому крестьяне ели только хлеб, который запивали квасом. Однако Ледолом отмечали так, чтобы не думать о плохом, ведь впереди весна, тепло и сытые времена.

Поэтому сегодня веселились от души – пели песни, шутили, плясали. А также «хвалились» своими наливочками, вкуснейшими настойками, да ароматными винами.

Крестьяне в Титов день проверяли посевное зерно и семена, чистили засеки. О годности запасов узнавали следующим образом.

Порой, в амбар могло попасть плохо высушенное зерно, преющее в течение года и, соответственно, выделяющее тепло. Из-за этого и таял на амбарной крыше снег. Поэтому о плохих зернах знали заблаговременно, по этой примете делая выводы о непригодности их к посеву.

Традиционно, 15 апреля гоняли ворон, чтобы подальше от дома летали. Если же они начнут кричать над избой, то, согласно примете, могут привлечь голод, плохой урожай и недостаток продовольствия.

Женщины в день Тита перетрушивали постели всех членов семьи, чтобы выгнать из дома все недуги и проблемы, которые могли прятаться в подушках и матрасах, навевая тяжелые думы. После перетрушенную постель трижды сбрызгивали святой водой.

15 апреля проводили ритуалы и обряды, читая заговоры на любовь людскую и доброжелательность окружающих.

Обряд, чтобы люди уважали и любили 15 апреля брали горшок с комнатным цветком и выходили с ним во двор, протягивали его к солнцу и говорили такие слова заговора:

«Как ты, солнце, любовью согреваешь, так и я всем помогаю. Как цветок к тебе тянется, так пусть и люди ко мне потянутся. Я всех заботой одарю, взамен у них уважением попрошу. Будут меня все любить, будут меня ценить».

После этого помогали трем и более людям – деньгами, опекой или же физической помощью.

Приметы и поверья