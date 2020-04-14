Новые печальные рекорды COVID-19 по России и Москве.

Динамика коронавируса на 14 апреля от главного редактора «Блокнота» Олега Пахолкова:

Новых заражений в России на 14 апреля — 2774 случаев (+15,13%). Всего заражено — 21 102 человека. Вчера прирост составил 2558 человек (+16,22%).

В Москве за сутки заразилось 1489 человек. Вчера – 1355 человек. Всего в столице заражено 13 002 человека

Умерло в Москве за сутки 13 человек, всего умерло 95 человек

Новых заражений во всем мире за сутки 74 785 человек (+4,03%). Вчера было 70 428 человек (3,93%). Общее число – 1 миллион 931 тысяча 127 инфицированных.

Скончалось в мире за сутки — 5466 человек (+4,78%). Вчера умерло 5388 человек (+4,71%), Всего жертв в мире — 119 754.

Новых заражений в США — 26 740 человек (+4,77%). Вчера — 27 318 человек (+5,12%). Всего в США заражено — 587 173 человека

Новых жертв в США — 1529 человек (+6,91%). Вчера было 1535 умерших (+7,45%), всего умерло 23 644.

В Испании новых заражений за сутки — 3268 человек (+1,96%). Вчера — 3804 человека (+2,33%). Всего в Испании заражено — 170 099 человек.

Мадрид

Новых жертв в Испании — 547 человек (+3,18%). Вчера жертв было 603 человека (+3,63%). Умерло за все время 17 756 человек.

За сутки заражений в Италии зафиксировано 3153 (+2%). Вчера 4092 человека (+2,68%), Всего в Италии заражено — 159 516 человек

Новых жертв в Италии — 566 человек (+2,84%). Вчера был 431 умерший (+2,21%), всего жертв в Италии — 20 465 человек.

Во Франции заболело за день 4188 человек (+3,15%). Вчера — 2937 человек (+2,26%). Всего во Франции заражено — 136 779 человек.

Умерло за сутки во Франции 574 человека (+3,98%). Вчера — 561 человек (+4,05%). Умерло всего 14 967 человек.

Новых заражений на Украине 270 человек (+8,7%). Вчера — 325 человек (+11,7%), всего 3372 человека. Умерло за день на Украине 5 человек (+5,37%), вчера 10 (+12%), всего 98. Очагом заражения в Киеве стала Киево-Печерская лавра.

В Белоруссии новых заражений — 362 (+12,4%). Вчера было — 341 (+13,22%). Всего заражено 3281 человек. Новых жертв — 4, вчера было 3 жертвы, всего умерло 33 человека.

Южная Корея планирует выпустить препарат против коронавируса в 2021 году. Южнокорейским исследователям удалось выделить из крови зараженных пациентов 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.

Интересный рассказ волонтера из больницы в Коммунарке опубликовало издание НСН. Он сообщил, что при лечении пациентов с коронавирусом врачи сталкиваются с тяжелыми осложнениями — это и проявление всей накопившейся в человеке «хрони», и высокая температура, которую нельзя сбить, и разумеется самое страшное – пневмония, и что-то сделать тут невозможно — лекарств от вируса пока нет.

В 15 апреля на въездах в Москву будут проверять все автомобили на наличие спецразрешений. По городу и в области со среды запускается система пропусков, заказывать которые надо на сайте mos.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала даты, в которые станет ясен достигнутый эффект от мер самоизоляции. Что ждет россиян после окончания карантинного режима, рассказал вирусолог. Возможны и политические последствия инфекции — массовые отставки губернаторов.

Также эксперты напомнили, как происходит заражение COVID-19 и как уберечься от этого.

Напомним, что пандемия коронавируса была предсказана еще в 2008 году.