Грядет вторая волна пандемии коронавируса: в Китае сделали неутешительный прогноз

На сегодняшний день COVID-19 болеет почти два миллиона человек. Согласно прогнозу китайских специалистов, осенью штамм пойдет по второму кругу, однако масштабы вспышки будут не такими большими, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Неутешительный прогноз сделал Чжан Веньхун, глава инфекционного отделения больницы «Хуашань». По его словам, вторую волну следует ожидать примерно в ноябре. Она не будет такой страшной, как первая.Первую вспышку люди потихоньку начинают брать под контроль. Страны, которые пострадали больше всего, начинают восстанавливаться. Новые случаи заболевания активно растут только в Африке, Южной Америке и Индии, где уровень медицины низкий.Людям даже после выхода на работу и учебу нужно продолжить соблюдать некоторые правила карантина, а именно придерживаться дистанции, мыть часто руки и носить маски. Именно эти меры помогут не допустить новой вспышки в ближайшие месяцы.