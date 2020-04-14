Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии

Друг певицы Тани Булановой, попавшей в реанимацию в предынсультном состоянии, рассказал о ее самочувствии. Поклонники исполнительницы оказались перепуганы подобными сообщениями и начали пытаться выяснить все подробности.Состояние здоровья Татьяны Булановой на сегодня, 14.04.2020Близкий друг артистки Артем Анчуков сообщил, что Буланова чувствует себя отлично.«Настроена она позитивно, как всегда», — заявил друг певицы.Друг артистки рассказал, что Татьяна даже шутит. С врачами Булановой Анчуков не общался, медики говорят только с самой певицей.

«В течение недели она почувствовала как-то неважно себя, подумала, может, нерв защемило, и поехали сделать МРТ, а там оказалось все гораздо серьезнее, госпитализировали тут же. И вот опять же со слов самой Тани: «Все вовремя». Имеется в виду обращение к врачам случилось», — добавил друг Булановой.Накануне сообщалось, что Татьяна Буланова доставлена в больницу. Концертный директор Константин Сергеев рассказал, что у певицы после МРТ диагностировали предынсультное состояние.Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова свои первые песни записала с группой «Летний сад». В 1996 году Буланова выпустила альбом «Мое русское сердце», куда вошла песня «Ясный мой свет». За все время певица успела выпустить 21 альбом, восемь сборников и 39 видеоклипов.