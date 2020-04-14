Заворотнюк намекнула на улучшение своего состояния

Поклонники пришли к выводу, что актриса Анастасия Заворотнюк чувствует себя гораздо лучше. Поводом для таких умозаключений оказалось ее свежее сообщение в социальных сетях. До этого артистка не проявляла активность в интернете.Как себя чувствует сегодня, 14.04.2020, Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк не осталась в стороне от остальных звезд, и также поздравила в своем профиле «Инстаграм» Татьяну Навку. Вчера подруге и партнерше Петра Чернышёва исполнилось 45 лет. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не поддерживает общение почти ни с кем из друзей в социальных сетях, но ради спортсменки онкобольная актриса сделала исключение.«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу – Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку. С любовью, от Насти и Петра», — написала в своем профиле «Инстаграм» Анастасия.

Ранее Заворотнюк публично обращалась к семье Стаса Михайлова, сделавшего некий ценный подарок артистке на день рождения. Из этого почитатели таланта актрисы сделали вывод, что состояние Заворотнюк действительно улучшается, раз она смогла вернуться к жизни в социальных сетях.Напомним, что впервые о болезни звезды «Моей прекрасной няни» заговорили летом 2019 года. Актриса стала редко появляться на публике. На одном из снимков интернет-пользователи заметили шрам на шее звезды, похожий на след от биопсии. В Сети писали, что у Заворотнюк обнаружили рак головного мозга, но сама звезда эту информацию не подтвердила. У актрисы трое детей: дочь Анна, сын Майкл и младшая дочь Мила, которую она родила в 2018 году от своего супруга Петра Чернышева.