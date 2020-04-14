Врачи не спешат выписывать Бабкину из больницы

Состояние знаменитой артистки удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от ИВЛ. Впрочем, медики пока не спешат с выпиской исполнительницы, так как уверены, что ей еще потребуется определенное лечение.Здоровье Надежды Бабкиной на сегодня, 14 апреляНародную артистку России Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому еще неделю назад, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка в плохом самочувствии поступила в одну из частных клиник с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирусную инфекцию еще 1 апреля.Воспаление легких приобрело достаточно серьезную форму, из-за чего и пришлось продержать г-жу Бабкину в коме достаточно долгое время. Тем не менее, анализы на коронавирус по-прежнему и необъяснимым образом, как заметили источники, продолжают показывать отрицательный результат, несмотря на характерную для заражения клиническую картину.Состояние знаменитой артистки удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от ИВЛ. Сейчас она в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы пошли на улучшение.

Свидетели чудесного пробуждения казачки утверждают, что Надежда Георгиевна была несколько удивлена, очнувшись. «Где я была?», — и, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, воскликнула: «Охренеть!», — после чего заметила, что «значит, должна быть сильно голодна».Что случилось с Надеждой БабкинойНапомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в одну из частных клиник с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус 1 апреля. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Меж тем анализы на Covid-19 показали отрицательный результат.К слову, сутки пребывания в больнице, где проходит лечение артистка, обходятся ее близким в 25 тысяч рублей. Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет исходя из полученных услуг.По словам представителя артистки Александра Велора, здоровье Надежды Бабкиной давно немного запущено, сильно снижен иммунитет. Она и до пневмонии часто ездила в больницу, колола там витаминчики. В театре выдался насыщенный сезон. Надежда Георгиевна отдыхала весь год максимум один день в месяц. Большое количество спектаклей и подготовка к празднованию 70-летия вытянули у нее все силы.