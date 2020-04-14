Парень увидел 117 сцен из будущего, когда в него попала молния: 95 событий уже сбылись

Жизнь весьма задиристого 25-летнего парня по имени Дэннион Бринкл изменилась после клинической смерти, вызванной ударом молнии. Несчастье случилось в городе Айкен (штат Южная Калифорния), сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Парень общался дома по стационарному телефону с другом во время урагана. Неожиданно разряд пронесся по телефонному проводу. После неожиданной ужасной боли американца накрыла волна безмятежности. Когда Дэннион увидел свое тело со стороны, он понял, что умер. Неожиданно возник тоннель, начали мелькать картинки из жизни. В них парень оскорблял сверстников, развлекался при помощи драк, обижал родителей. Через время парень оказался в хрустальном городе, где 30 созданий, обозначающих разные эмоции, показали ему будущее. Всего было 117 сцен, из которых 95 сбылись. Среди них – упадок морали американцев, становление президентом Рональда Рейгана, сокрушение Чернобыльской АЭС, распад Советского Союза и кровавые противостояния в Персидском заливе.На Земле будет твориться хаос, вызванный страхом. Люди будут воевать, а природа – угасать и испытывать нас различными катаклизмами. Многие превратятся в бедняков. Изменить будущее нельзя, если верить предсказанию.Сегодня Дэннион весьма успешен в бизнесе, работает в правительстве, имеет большие доходы.