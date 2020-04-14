Каждый третий американец считает, что коронавирус был создан в лаборатории

Согласно масштабному опросу, 29% всех американцев полагают, что коронавирус был разработан в лаборатории. Они убеждены в наличии теории заговора, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Опрос был проведен Pew Research. Как оказалось, почти третья часть американцев не признаёт общепринятую теорию, что якобы штамм перекочевал на людей из организма животных. Усугубляет ситуацию неопределенность: специалисты по сей день не могут точно сказать, как люди вообще заразились. В теории заговора верят и в Великобритании. Только там значительная часть людей убеждена, что вирус распространяется посредству вышек мобильной связи 5G. В эту, мягко говоря, странную теорию верят даже актеры, например Вуди Харрельсон.Только 43% опрошенных верят в естественный путь появления вируса. 29% категорически с этим не согласны. 25% людей не могут точно ответить, откуда возник коронавирус. И только 1% вообще не верит в существование штамма.Интересно, что версия заговора распространена среди молодых людей, которым от 18 до 29 лет. Это весьма странно, ведь обычно доверчивой категорией населения считаются люди преклонного возраста.