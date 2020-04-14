Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Несмотря на то, что все подробности о следующем Land Cruiser Toyota тщательно скрывает, слухи о нем ходят до сих пор. Собрав самые правдоподобные из них, коллеги с портала Autonews.ru составили общее представление о новом Toyota Land Cruiser 300 на данную минуту.

На тему внешности будущего «Лэнд Крузера» художники и дизайнеры уже фантазировали, но говорить о ней всерьез пока не представляется возможным – новинку даже не видели на тестах. Более того, минувшей осенью российский офис Toyota открыто заявил, что новость о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser сопровождается «недостоверным изображением» (оно, к слову, пока только одно – от японского портала BestCarWeb).

Тем не менее, инсайдеры сообщали, что автомобиль будет построен на адаптированной версии глобальной платформы TNGA и сохранит рамную конструкцию. Переход на новую «тележку» должен снизить массу внедорожника почти на 200 кг и улучшить его динамические характеристики.



Toyota Land Cruiser 300. Фото bestcarweb.jp



Toyota Land Cruiser 300. Фото bestcarweb.jp

Интересно, что курс на «снижение веса» появился не просто так. Дело в том, что новому Land Cruiser придется соответствовать строгим экологическим нормам, а значит он должен быть экономичным и потреблять меньше топлива, чем предшественник. Как следствие, японцы могут отказаться от бензинового V8 – в интервью CarAdvice об этом говорил глава отдела планирования и разработок Toyota Australia Бернард Надаль, назвавший исчезновение моторов V8 «глобальной тенденцией».

Вместе с тем, по данным BestCarWeb, место топового двигателя в гамме нового Land Cruiser может занять гибридная силовая установка, состоящая из 3,5-литровой бензиновой «турбошестерки» и электромотора. Следовательно, этот 3,5-литровый наддувный V6 наверняка станет базовым агрегатом, а «соседствовать» с ним будет новый шестицилиндровый турбодизель объемом 3,4 литра. Пару всем двигателям составит классический «автомат», но появление вариатора, как говорят инсайдеры, тоже исключать нельзя.

Касаемо полного привода в «300-м» можно не сомневаться. Традиционная «раздатка» с блокировкой, понижающая передача и задний блокируемый межколесный дифференциал останутся в активе японского внедорожника даже после смены поколения.

Дата выхода нового Toyota Land Сruiser, как и все остальное о нем, скрыта «за семью печатями». Изначально предполагалось, что его представят в 2020 году, однако позже это официально опроверг российский офис Toyota. Теперь же, в связи с рецессией в мировой экономике и сложной ситуацией с коронавирусом, премьеру внедорожника могут и вовсе отложить. Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счет со стороны Toyota пока не было.