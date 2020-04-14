Cadillac запускает онлайн-продажи в РФ

С 13 апреля забронировать и купить автомобиль Cadillac в России можно не выходя из дома. Как сообщают «Автоновости дня», необходимый для этого функционал заработал на официальном сайте марки.

Процесс бронирования и покупки напоминает классический интернет-магазин: можно сравнивать между собой разные модели и комплектации, рассматривать детальные изображения интерьера и экстерьера и уточнять наличие понравившейся машины в дилерских центрах. На финальном этапе останется только подобрать удобное для посещения автосалона время и забрать купленный автомобиль.

Забронировать машину, не внося полной суммы за нее, можно максимум на 5 дней. Все, что нужно – это выбрать понравившийся вариант и внести предоплату на сайте в размере 30 тысяч рублей.

Все доступные остальным владельцам Cadillac привилегии тоже переходят в онлайн. Кроме заводской гарантии сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега, онлайн-покупатели получают эксклюзивный пакет услуг премиального консьерж-сервиса Prime. Последний, в числе прочего, позволяет круглосуточно связываться с диспетчерским центром Cadillac Assistance и получать квалифицированную помощь при любой неисправности на дорогах России и Европы.