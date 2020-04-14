Жители Алтайского края перестают платить квитанциям ЖКУ эпоху коронавируса

Вице-губернатор Алтайского края Александр Климин в ходе онлайн-конференции рассказал о сложностях, с которыми столкнулись предприятия сферы ЖКХ в связи эпидемиологической ситуацией в регионе. По его словам, собираемость платы за оказанные услуги заметно снизилась, причем наибольшее падение зафиксировано в Белокурихе. В городе-курорте потребители стали платить почти вдвое меньше, что уже серьезно сказывается на состоянии сферы ЖКХ.

Зампред краевого правительства рассказал, что в первой декаде апреля было зафиксировано снижение собираемости платы за услуги ЖКХ примерно на 5-7 %. При этом отдельные муниципалитеты берут своеобразные «рекорды». Например, в Белокурихе падение собираемости за указанный период превысило 40 %. Как объяснил Климин, в первую очередь это обусловлено тем, что в городе-курорте только 42 % потребителей – жители муниципалитета. Оставшиеся 52 % — это санатории, работа которых была приостановлена в связи с введенным на территории региона режимом самоизоляции. Ситуация уже сказывается на финансовом состоянии предприятий ЖКХ, однако, по словам Климина, делать выводы какие-то можно будет только в мае.

Со снижением собираемости платежей столкнулись и поставщики электроэнергии. По ряду муниципалитетов в Алтайском крае произошло падение на 30 %. В среднем по краю цифры колеблются от 15 % до 18 %. Александр Климин не сомневается, что если негативная динамика продолжится, то отсутствие действенных мер может привести к коллапсу и последующему банкротству поставщиков и производителей электроэнергии, поскольку сейчас на оптовом рынке продажа осуществляется по предоплате. По той же схеме энергию получают и потребители, у которых в сложившейся ситуации может просто не быть денег. В связи с этим краевые чиновники направили в правительство РФ предложение сменить на оптовом рынке предоплату на постоплату. Кроме того, власти предлагают «очистить» оптовую цену от различных надбавок, которые идут, например, на создание новых энергомощностей. По их оценкам это снизит оптовую цену примерно на 40 %, что в текущей ситуации может стать неплохим выходом.

Александр Климин также затронул тему подготовки к следующему отопительному сезону, в который, в соответствии с установкой губернатора Виктора Томенко, все без исключения муниципалитеты должны войти с паспортами готовности. В прошлом году показатель составлял только 95 %, в 2018 году – всего 80 %. На подготовку к отопительному периоду 2019-2020 годов было потрачено около 1,5 млрд рублей. На подготовку к следующему отопительному периоду из краевого бюджета планируют потратить уже меньше – только 1 млрд рублей.

Комментируя подготовку к зиме, Климин рассказал и о ситуации с ТЭЦ в Яровом, где с осени прошлого года действует режим ЧС, и управление станцией происходит под руководством чиновников краевого правительства. Из слов Климина можно сделать вывод, что из режима ЧС город выйдет только в следующем году. «Дальнейшая судьба и перспективы ТЭЦ сейчас рассматриваются в Арбитражном суде Алтайского края. Администрация Ярового подала иск на собственника ТЭЦ. В первой инстанции суд признал, что администрация города права, что собственник не выполнял необходимые мероприятия, а сделка в 2016 году по продаже ТЭЦ частному собственнику была признана недействительной. Понятно, что еще нужно пройти апелляцию, а возможно и кассацию. После окончания рассмотрения в суде этого вопроса и признания ТЭЦ муниципальной собственностью будет понятна перспектива дальнейшего развития этой станции и вопрос снятия режима чрезвычайной ситуации», — объяснил Климин. По его данным, разбирательства могут завершить в 2021 году. Сейчас власти продолжают снабжать ТЭЦ углем в рамках режима ЧС и проводят необходимые ремонтные работы. К примеру, за счет краевых средств на станции начали ремонтировать котлоагрегат № 7, укреплять дамбу и т.д.

Напомним, что эпопея с ТЭЦ Ярового продолжается уже второй год. Еще весной прошлого года администрация Ярового попыталась вернуть в собственность муниципалитета станцию, доставшуюся по договору купли-продажи компании «ТПК-Ресурс». Осенью 2019 года в суде ситуация разрешилась и стороны после ряда судебных заседаний пошли на мировую – МУП «ЯТЭК», эксплуатировавший станцию, должен был подготовить ее к отопительному периоду и передать управление «дочке» «ТПК-Ресурса». Учредитель «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер тогда уверял, что смог договориться с банками о предоставлении кредитов на ремонт, модернизацию и обеспечение функционирования ТЭЦ. Однако в первые же два месяца нового отопительного сезона станция не смогла обеспечить нормативную температуру на теплоносителе из-за некачественного угля. Этому предшествовало несколько остановок котлов – оборудование требовало серьезного ремонта. Учредитель компании-собственника ТЭЦ «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер утверждал, что проблемы произошли из-за некачественных материалов, которые использовал МУП «ЯТЭК» при подготовке котлов к работе в зимний период. После вмешательства краевых властей температура в квартирах горожан пришла в норму, но режим ЧС в городе власти так и не сняли.