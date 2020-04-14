Тепловентиляторы: принцип работы, критерии выбора

Самым лучшим вариантом для получения дополнительного тепла в помещении, является использование тепловентилятора. Именно его чаще всего используют для этих целей, так как он является очень доступным и относительно дешевым по цене. Тепловинтеляторы различают не только по габаритам и внешнему виду, но и по их характеристикам при эксплуатации и сроку службы. Поэтому лучше всего выбирать тепловентиляторы на сайте https://teplahatka.com, где есть большой выбор моделей, из которых можно найти подходящую.

Тепловентилятор работает по принципу тепловой вентиляции. То есть, холодный воздушный поток создаваемый вентилятором, направляется к элементу нагрева, температура воздушного потока увеличивается, и горячий воздух согревает помещение. В большинстве стационарных моделей есть устройство позволяющее ему поворачиваться, для того чтобы помещение нагревалось равномерно за счет правильного распределения теплого воздуха. Главное преимущество данных вентиляторов, заключено в возможности быстро нагревать воздух до определенной температуры, или же для создания комфортных условий на каком-то участке в комнате, благодаря узкому направлению воздуха. При выборе тепловентилятора предпочтение лучше отдавать моделям со стеклокерамическими нагревательными элементами, так как он во время работы не создаст неприятных запахов из-за сжигания пыли. Но это следует проверять, так как многие указывая на упаковке что элемент нагрева изготовлен из керамики, по факту же это может быть металлокерамика. У хорошего тепловентилятора должно быть как можно больше режимов. Ведь благодаря им в помещении можно создавать самый подходящий и комфортный для любого человека микроклимат. Характеристики которые обязательно должны присутствовать в хорошем тепловентиляторе, нагревательный элемент должен быть керамическим, режимов в устройстве должно быть несколько. Так же он не должен сильно шуметь, регулируемая интенсивность вращения, присутствие в термостате датчика который должен отключать прибор в случае перегрева или падения. В процессе эксплуатации нужно соблюдать определенные правила, не дергать и не тягать устройство за шнур, не проливать на него жидкости, включение в сыром помещении запрещено, накрывать прибор тканью так же запрещено.