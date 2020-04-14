СМИ: Парламент Турции одобрил первые 17 статей закона о тюремной реформе

Среди утверждённых положений следует отметить: расширение полномочий судей в ходе вынесения решения об условно-досрочном освобождении, о переводе в тюрьму и периодах одобрения или апелляции, а также оговорку, регулирующую полномочия и ответственность судей, отмечает издание.

Согласно сообщению Evrensel, все предложения оппозиционных партий к внесённому законопроекту правящей Партии справедливости и развития (ПСР) были отклонены.

В рамках законопроекта предусматривается перевод заключённых в возрасте старше 65 лет, женщин с маленькими детьми и других лиц под домашний арест, а также сокращение сроков тюремного заключения других осуждённых, которым будет разрешено отбывать более длительную часть срока условно-досрочно.

Надо сказать, что порядка 90 тыс. турецких заключённых, что составляет примерно треть от общего числа тех, кто находится за решёткой в стране, получат выгоду от законопроекта, однако тысячи других, оказавшихся в тюрьме по обвинению в терроризме, не подпадут под действие предлагаемого закона.

Активисты и правозащитники выразили опасения по поводу тех, кто не сможет воспользоваться новым законом, заявив, что многие из тех, кого правительство называет террористами, находятся в тюрьме за свою политическую деятельность или критическую позицию.