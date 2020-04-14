Голая женщина залезла на полицейскую машину в знак протеста против самоизоляции

Видео: dailymail.co.uk

В испанском городе Торремолинос, провинция Малага, женщина разделась догола и залезла на полицейскую машину в знак протеста против режима самоизоляции. Видео, снятое очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail.

41-летнюю испанку задержали за нарушение режима изоляции в субботу, 11 апреля, около 20:00 по местному времени. Она мешала соседям, которые хлопали в ладоши медработникам — таким образом жители Испании благодарили врачей, борющихся с эпидемией. После того, как женщину отпустили под залог, она сняла одежду и залезла на полицейский автомобиль. На кадрах видно, как голая блондинка стоит на кузове машины и размахивает руками.

В результате патрульные спустили испанку на землю и усадили в машину скорой помощи. Имя и дальнейшая судьба правонарушительницы не уточняются.

В конце марта сообщалось, что в Нью-Йорке девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Фотосессию проводила ее подруга.