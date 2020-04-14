Анастасия Заворотнюк 14 апреля 2020 года, новости о состоянии здоровья на сегодня

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, вышла на связь спустя долгое время. Для поклонников любая информация о состоянии здоровья актрисы является важной, так как ее родственники редко раскрывают подробности.

Новости о самочувствии Анастасии Заворотнюк

Звездная дива не появлялась в социальных сетях последние три месяца. Повод прервать молчание веский – 13 апреля Татьяне Навке, ее близкой подруге и коллеге мужа-фигуриста Петра Чернышева, исполнилось 45 лет.

«Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку!», — написала Заворотнюк в Instagram.

В комментариях поклонники Заворотнюк бросились желать здоровья самой Анастасии, практически позабыв про именинницу.

Что с Анастасией Заворотнюк

Впервые информация о заболевании Заворотнюк появилась в 2019 году. Осенью близкие актрисы рассказали о том, что она проходит курс лечения. По версии СМИ, у артистки диагностирован рак головного мозга.

Однако родственники предпочитают никак не комментировать происходящее и лишь просят поклонников поддержать своего кумира молитвами.