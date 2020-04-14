14 апреля Надежда Бабкина, состояние здоровья, новости о самочувствии на сегодня

Знаменитая российская исполнительница Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией пару недель назад. Артистку вывели из искусственной комы и ее самочувствие улучшилось.

Состояние здоровья Надежды Бабкиной на сегодня, 14.04.2020

Родные певицы рассказали о первом желании Надежда Бабкиной после того, как она вышла из комы. На данный момент состояние здоровья артистки резко улучшилось.

Врачи в понедельник, 13 апреля, вывели Бабкину из медикаментозной комы. Звезда на протяжении недели активно проходила интенсивное лечение и даже была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Где я была?» — спросила Бабкина. Когда ей сообщили, что она «провалялась без чувств» целую неделю, звезда эмоционально воскликнула: «Охренеть!». После этого Надежда Георгиевна добавила, что сильно проголодалась.

Напомним, что Надежда Бабкина была госпитализирована в медучреждение 1 апреля. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. 70-летняя артистка провела несколько дней в реанимационном отделении, где медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.