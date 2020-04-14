Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

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mavit
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Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

Знаменитость сидит дома в самоизоляции.

Скандально известная телеведущая 43-летняя Дана Борисова удивила подписчиков Instagram публикацией в сториз приватного видео, сделанного в своем доме, где блондинка живет в самоизоляции. Развлекаясь в условиях карантина, звезда засветила свои голые соски.

Дана Борисова допустила оплошность, участвуя в челлендже #quarantinpillowchallenge, в рамках которого участницы мастерят платья из подушек, прикрывая ими свои интимные места.

Россиянка не осталась в стороне и также опубликовала видео, обвязавшись подушками, не заметив иецхэзжн торчащую обнаженную грудь. 

Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

Кроме того, Борисова показала подписчикам не только соски, но и свои трусы.

Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

Такое поведение и невнимание к себе вызвало шквал негодования среди подписчиков.

"Это перебор", "Да точно наркоманит она, раз ей на такое все равно", "Позорище", "Зачем, не надо так", — пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что пьяная и опухшая Дана Борисова шокировала Сеть на видео.