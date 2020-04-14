Дана Борисова засветила голую грудь на приватном домашнем видео

Знаменитость сидит дома в самоизоляции.

Скандально известная телеведущая 43-летняя Дана Борисова удивила подписчиков Instagram публикацией в сториз приватного видео, сделанного в своем доме, где блондинка живет в самоизоляции. Развлекаясь в условиях карантина, звезда засветила свои голые соски.

Дана Борисова допустила оплошность, участвуя в челлендже #quarantinpillowchallenge, в рамках которого участницы мастерят платья из подушек, прикрывая ими свои интимные места.

Россиянка не осталась в стороне и также опубликовала видео, обвязавшись подушками, не заметив иецхэзжн торчащую обнаженную грудь.

Кроме того, Борисова показала подписчикам не только соски, но и свои трусы.

Такое поведение и невнимание к себе вызвало шквал негодования среди подписчиков.

"Это перебор", "Да точно наркоманит она, раз ей на такое все равно", "Позорище", "Зачем, не надо так", — пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что пьяная и опухшая Дана Борисова шокировала Сеть на видео.