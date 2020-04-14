Составлен рейтинг самых популярных преступлений в России

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В России самыми популярными преступлениями стали кража, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

В 2019 году в стране зафиксировали 774,2 тысячи краж, 257,2 тысячи фактов мошенничества и 190,2 тысячи преступлений, связанных с наркотиками.

В рейтинг топ-преступлений также вошли угрозы убийством или причинение тяжкого вреда здоровью: зарегистрировано 56,6 тысячи случаев, грабежи — 45,8 тысячи, незаконная торговля оружием — 26,6 тысячи и нанесение тяжких телесных повреждений — 21,5 тысячи. Кроме этого, россияне часто попадаются на автопреступлениях: зафиксировано 19,6 тысячи нарушений правил дорожного движения (ПДД) и 18,9 тысячи угонов. Отмечается, что количество смертей на дорогах в результате нарушений ПДД сократилось на треть за последние пять лет. Замыкают рейтинг такие преступления как присвоение или растрата.

Для сравнения, пять лет назад на втором месте по количеству преступлений в России были правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Россияне стали в 1,5 раза меньше разбойничать и хулиганить, но при этом в 3 раза вырос уровень кибермошенничеств.

«Мы видим, что преступления становятся более «цивилизованными» — за последние годы значительно уменьшилось число разбоев, хулиганств, грабежей и убийств. Однако есть и оборотная сторона этого процесса: преступники «диджитализуются», активно используют новые технологии и цифровую инфраструктуру. Кибермошенники и хакеры признают свою деятельность профессиональным ремеслом, постоянно оттачивают свои навыки, изобретают новые способы хищений и создают мощные команды. На наших глазах складывается новый класс организованной преступности, который требует от государства реального повышения компетенций правоохранительных и надзорных органов в области информационной безопасности», — комментирует ситуацию президент сети FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом аналитики отмечают, что за 10 лет уровень преступности в России снизился на треть.