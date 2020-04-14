Блогерша нашла способ почистить волосы с помощью муки во время изоляции

Видео: @dollupbynasra / TikTok

Популярная блогерша нашла способ почистить волосы без мытья шампунем с помощью муки во время изоляции из-за коронавируса. На видео, опубликованное в социальной сети TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

Юзерша Насра Сайед (Nasra Sayed) разместила ролик, в котором показала, какие ингредиенты она использовала для приготовления самодельного сухого шампуня. Девушка смешала две столовых ложки рисовой и кукурузной муки, одну чайную ложку соды, вместо которой, по ее словам, также можно использовать разрыхлитель, и несколько капель масла чайного дерева.

Затем блогерша продемонстрировала правильное использование средства: она нанесла смесь на кожу голову с помощью расчески и втирала ее, пока та полностью не впитается, оставляя корни волос чистыми. Публикация Сайед стала вирусной и набрала тысячи просмотров в социальной сети.

В апреле девушки, которые находятся на карантине, массово сделали укладку с помощью носков и удивились полученному результату. Пользователь TikTok начали создавать кудри дома, показывая процесс на видео. Подобные ролики стали вирусными, на данный момент хештег #sockcurls имеет больше 30 миллионов просмотров.