Что можно увидеть на карте радиоактивного загрязнения России?

Карта радиоактивного загрязнения России создана для оценки масштаба последствий человеческой деятельности, которая привела к мощнейшим выбросам радионуклидов. Проверить, есть ли рядом места повышенной опасности, можно онлайн.
Источники радиоактивного загрязнения
Печальный факт из истории — большая часть масштабных инцидентов принадлежит территории бывшего СССР. К главным причинам радиоактивного загрязнения (РЗ) планеты принято относить:
- Аварии на АЭС. После Чернобыля вред нанесен 500 тысячам человек.
- Последствия ядерных взрывов.
- Производство ядерного оружия.
- Использование атомного подводного флота.
- Выделения радиоактивных веществ из коры земли (радон).
Карта радиационного загрязнения России
Интерактивную карту радиационного загрязнения РФ можно посмотреть перейдя по ссылке http://www.feerc.ru/radsafety/
9 самых радиоактивных мест в России
Город Озёрск, Челябинская область
29 сентября 1957 года там произошла третья по величине в истории (после Чернобыля и Фукусимы) техногенная авария. Взрыв полностью разрушил ёмкость, в которой содержалось около 80 тонн высокорадиоактивных отходов. Радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров вокруг. В течение первых 10 дней от радиационного облучения погибли около 200 человек, а общее число пострадавших перевалило за 250 тысяч. С тех пор на производственном объединении «Маяк» случалось много нештатных а аварийных ситуаций. По состоянию на 1998 г. в зоне радиусом 100 километров от ПО «Маяк» средняя сумма радиоактивных выпадений из атмосферы была в 20 раз выше, чем в среднем по территории всей России. Впрочем, Росатом заявляет, что там всё в порядке и никакого повышенного радиационного фона нет.
Закрытый город Северск, Томская область
Именно в этом городе находится Сибирский химически комбинат, который кроме всего прочего знаменит и как одно из крупных мест захоронений ядерных отходов. За всё время деятельности этого комбината тут произошло более 30 радиационных инцидентов, 5 из которых классифицируются как серьёзные. По неофициальным данным комбинат постоянно загрязняет грунтовые воды и прилегающие территории твёрдыми отходами.
Посёлок Айхал, Якутия
24 августа 1978 года в 39 км от посёлка Айхал. Был произведён подземный ядерный взрыв мощностью 19 килотонн на глубине 577 метров. Однако, из-за допущенных нарушений при подготовке к взрыву, возникло радиоактивное облако, которое накрыло экспедиционный лагерь из 80 человек. Все они получили разные дозы облучения.
Город Удачный, Якутия
Ещё один радиоактивный якутский взрыв. Вообще, в период с 1974 по 1987 на территории Якутии было произведено 12 ядерных взрывов, но только два из них в следствие ошибок привели к загрязнению окружающей среды. 2 октября 1974 года в 2,5 км от города Удачный по заказу Министерства цветной металлургии СССР был произведён взрыв мощностью 1,7 килотонны. Планировалось провести серию из восьми взрывов для создания плотины. Но из-за аварийной ситуации с выбросом продуктов взрыва на поверхность от этой затеи пришлось отказаться.
Река Берёзовка, Чердынский район, Пермский край
В начале 1970-х годов советские учёные разработали план подпитки мелеющего Каспийского моря. Для этого необходимо было создать канал между реками Печора и Колва. Создавать его, естественно, решили с помощью ядерных взрывов. Всего планировалось провести не менее 250 взрывов, однако, уже после экспериментального подрыва первых трёх зарядов проект был закрыт из-за попадания радиоактивных частиц за территорию СССР, что являлось нарушением Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. В результате взрыва образовался канал длиной 700 и шириной 380 метров, который впоследствии заполнился водой и превратился в озера. Не смотря на то, что сейчас там очень любят рыбачить местные жители, радиационный фон в некоторых местах берега остаётся повышенным.
569-я береговая техническая база в губе Андреева, Кольский полуостров
Эту базу построили в 1961 году как хранилище отработанного ядерного топлива. В феврале 1982 года на хранилище произошла радиационная авария — утечка радиоактивной воды из бассейна здания № 5, ликвидация аварии шла с 1983 года по 1989 год, за этот период в воды Баренцева моря вытекло около 700 000 тонн высокорадиоактивной воды.
Деревня Галкино, Ивановская область.
Этот взрыв, получивший кодовое название «Глобус-1» был ближайшим к Москве ядерным взрывом. По прямой от Красной площади до места испытания 363 км. Взрыв был проведён 19 сентября 1971 года на берегу реки Шачи, в 4 км от деревни Галкино Кинешемского района Ивановской области. Во время взрыва из-за некачественного цементирования ствола скважины произошёл аварийный выброс радиоактивных веществ на поверхность.
Тоцкий район, Оренбурская область
14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне были проведены масштабные военные учения с применением ядерного оружия. Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. На высоте 350 метров от поверхности земли была подорвана атомная бомба РДС-2 мощностью 40 килотонн. Гриф «совершенно секретно» с материалов об этих учениях был снят лишь в 1993 году. Именно тогда широкая общественность заговорила о том, что в ходе учений, облучению были подвержены 45 000 солдат и 10 000 мирных жителей, а территория испытаний до сих пор остаётся радиоактивной.
Бухта Чажма, город Находка
10 августа 1985 года здесь произошла авария на атомной подводной лодке К-431. В результате аварии 100 000 квадратных метров территории оказались в зоне интенсивного радиоактивного загрязнения Ось радиоактивных осадков пересекла полуостров Дунай в северо-западном направлении и вышла к морю на побережье Уссурийского залива. Корпус лодки К-431 дал течь, и она была отбуксирована с помощью понтонов на долговременное хранение в бухту Павловского. Вместе с ней была признана непригодной для дальнейшей эксплуатации вследствие радиационного загрязнения стоявшая рядом К-42 «Ростовский комсомолец» проекта 627А, которая была отбуксирована на ту же стоянку.