Что можно увидеть на карте радиоактивного загрязнения России?

Карта радиоактивного загрязнения России создана для оценки масштаба последствий человеческой деятельности, которая привела к мощнейшим выбросам радионуклидов. Проверить, есть ли рядом места повышенной опасности, можно онлайн.

Источники радиоактивного загрязнения

Печальный факт из истории — большая часть масштабных инцидентов принадлежит территории бывшего СССР. К главным причинам радиоактивного загрязнения (РЗ) планеты принято относить:

Аварии на АЭС. После Чернобыля вред нанесен 500 тысячам человек.

Последствия ядерных взрывов.

Производство ядерного оружия.

Использование атомного подводного флота.

Выделения радиоактивных веществ из коры земли (радон).

Карта радиационного загрязнения России

Интерактивную карту радиационного загрязнения РФ можно посмотреть перейдя по ссылке http://www.feerc.ru/radsafety/

9 самых радиоактивных мест в России

Город Озёрск, Челябинская область

29 сентября 1957 года там произошла третья по величине в истории (после Чернобыля и Фукусимы) техногенная авария. Взрыв полностью разрушил ёмкость, в которой содержалось около 80 тонн высокорадиоактивных отходов. Радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров вокруг. В течение первых 10 дней от радиационного облучения погибли около 200 человек, а общее число пострадавших перевалило за 250 тысяч. С тех пор на производственном объединении «Маяк» случалось много нештатных а аварийных ситуаций. По состоянию на 1998 г. в зоне радиусом 100 километров от ПО «Маяк» средняя сумма радиоактивных выпадений из атмосферы была в 20 раз выше, чем в среднем по территории всей России. Впрочем, Росатом заявляет, что там всё в порядке и никакого повышенного радиационного фона нет.

Закрытый город Северск, Томская область

Именно в этом городе находится Сибирский химически комбинат, который кроме всего прочего знаменит и как одно из крупных мест захоронений ядерных отходов. За всё время деятельности этого комбината тут произошло более 30 радиационных инцидентов, 5 из которых классифицируются как серьёзные. По неофициальным данным комбинат постоянно загрязняет грунтовые воды и прилегающие территории твёрдыми отходами.

Посёлок Айхал, Якутия

24 августа 1978 года в 39 км от посёлка Айхал. Был произведён подземный ядерный взрыв мощностью 19 килотонн на глубине 577 метров. Однако, из-за допущенных нарушений при подготовке к взрыву, возникло радиоактивное облако, которое накрыло экспедиционный лагерь из 80 человек. Все они получили разные дозы облучения.

Город Удачный, Якутия

Ещё один радиоактивный якутский взрыв. Вообще, в период с 1974 по 1987 на территории Якутии было произведено 12 ядерных взрывов, но только два из них в следствие ошибок привели к загрязнению окружающей среды. 2 октября 1974 года в 2,5 км от города Удачный по заказу Министерства цветной металлургии СССР был произведён взрыв мощностью 1,7 килотонны. Планировалось провести серию из восьми взрывов для создания плотины. Но из-за аварийной ситуации с выбросом продуктов взрыва на поверхность от этой затеи пришлось отказаться.

Река Берёзовка, Чердынский район, Пермский край

В начале 1970-х годов советские учёные разработали план подпитки мелеющего Каспийского моря. Для этого необходимо было создать канал между реками Печора и Колва. Создавать его, естественно, решили с помощью ядерных взрывов. Всего планировалось провести не менее 250 взрывов, однако, уже после экспериментального подрыва первых трёх зарядов проект был закрыт из-за попадания радиоактивных частиц за территорию СССР, что являлось нарушением Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. В результате взрыва образовался канал длиной 700 и шириной 380 метров, который впоследствии заполнился водой и превратился в озера. Не смотря на то, что сейчас там очень любят рыбачить местные жители, радиационный фон в некоторых местах берега остаётся повышенным.

569-я береговая техническая база в губе Андреева, Кольский полуостров

Эту базу построили в 1961 году как хранилище отработанного ядерного топлива. В феврале 1982 года на хранилище произошла радиационная авария — утечка радиоактивной воды из бассейна здания № 5, ликвидация аварии шла с 1983 года по 1989 год, за этот период в воды Баренцева моря вытекло около 700 000 тонн высокорадиоактивной воды.

Деревня Галкино, Ивановская область.

Этот взрыв, получивший кодовое название «Глобус-1» был ближайшим к Москве ядерным взрывом. По прямой от Красной площади до места испытания 363 км. Взрыв был проведён 19 сентября 1971 года на берегу реки Шачи, в 4 км от деревни Галкино Кинешемского района Ивановской области. Во время взрыва из-за некачественного цементирования ствола скважины произошёл аварийный выброс радиоактивных веществ на поверхность.

Тоцкий район, Оренбурская область

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне были проведены масштабные военные учения с применением ядерного оружия. Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. На высоте 350 метров от поверхности земли была подорвана атомная бомба РДС-2 мощностью 40 килотонн. Гриф «совершенно секретно» с материалов об этих учениях был снят лишь в 1993 году. Именно тогда широкая общественность заговорила о том, что в ходе учений, облучению были подвержены 45 000 солдат и 10 000 мирных жителей, а территория испытаний до сих пор остаётся радиоактивной.

Бухта Чажма, город Находка

10 августа 1985 года здесь произошла авария на атомной подводной лодке К-431. В результате аварии 100 000 квадратных метров территории оказались в зоне интенсивного радиоактивного загрязнения Ось радиоактивных осадков пересекла полуостров Дунай в северо-западном направлении и вышла к морю на побережье Уссурийского залива. Корпус лодки К-431 дал течь, и она была отбуксирована с помощью понтонов на долговременное хранение в бухту Павловского. Вместе с ней была признана непригодной для дальнейшей эксплуатации вследствие радиационного загрязнения стоявшая рядом К-42 «Ростовский комсомолец» проекта 627А, которая была отбуксирована на ту же стоянку.