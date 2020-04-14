Хранилища радиоактивных отходов в Чернобыле — какие типы существуют?

Одной из самых распространенных ошибок гостей Чернобыльской АЭС, включая журналистов, является именование хранилищ отработавшего топлива (ХОЯТов) – ядерными могильниками. Чтобы немного упорядочить понятия, постараемся понятно рассказать обо всех – бывших и будущих — «хранилищах» зоны отчуждения и их отличиях друг от друга.

По типу мы можем говорить о четырех видах хранилищ:

хранилищах отработавшего ядерного топлива;

хранилищах ядерных отходов и материалов;

пунктах захоронения радиоактивных отходов;

пунктах временной локализации РАО, включая отстойники зараженной техники.

В Чернобыльской зоне отчуждения пожар подобрался к хранилищам радиоактивных отходов

В Брянской области сотрудники МЧС круглосуточно мониторят экологическую обстановку из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, там огонь уже вплотную подошел к хранилищам с радиационными отходами. Данные о ситуации в граничащем с Украиной регионе обновляются каждые 15 минут. Сейчас все в норме. Справиться с огнем на Украине не могут уже больше недели. Между тем, задержан еще один предполагаемый виновник пожара. По предварительным данным, местный житель жег мусор, тлеющие остатки погрузил в тележку и затем высыпал их на сухую траву. Из-за этого возник третий очаг возгорания.

Хранилище радиоактивных отходов в Чернобыле

Ядерное топливо для РБМК – это таблетки урана, упакованные внутрь тепло–выделяющих элементов (ТВЭЛов). Пара пучков ТВЭЛов в специальном контейнере создает тепло–выделяющую сборку (ТВС). Тысяча шестьсот с лишком таких ТВС, погруженных в активную зону реактора (РБМК), и рождают энергию. После выгорания урана «уставшие»топливо–выделяющие сборки вынимаются из реактора и с целью охлаждения и снижения уровня активности перегружаются в специальные бассейны выдержки, где хранятся несколько лет. Затем приходит время отработавшему ядерному топливу (именно так называются ТВС–ки после всех упомянутых процедур) оказаться в хранилище отработавшего ядерного топлива.

Важный момент! ОЯТ не является радиоактивными отходами. Радиоактивными – да, отходами – нет! Почему!?

Ни в одном типе реакторов топливо не выгорает полностью. Это значит, что есть возможность, например, провести с топливными элементами ряд непростых технологических операций, отделить их от накопившихся продуктов деления, заново обогатить изотопом 235U и повторно включить в топливный цикл. К сожалению, на сегодня стоимость регенерации отработавшего топлива и стоимость добычи свежего топлива примерно равнозначны, однако технологии совершенствуются и в ожидании того часа, когда ОЯТ можно будет эффективно использовать повторно,отработавшие ТВС–ки спят в хранилищах. При этом они размещены там с соблюдением всех норм радиационной и ядерной безопасности и негативного влияния на окружающую среду не несут.

То есть отработавшее ядерное топливо – это источник ценного сырья для технологий будущего, а ХОЯТы –задел на перспективу. Нет смысла хоронить то, что можно будет использовать.

ХОЯТов на Чернобыльской АЭС два. Во временном хранилище отработавшего ядерного топлива «мокрого типа» (ХОЯТ–1), которое было построено еще при СССР, сегодня находятся ТВСки с трех блоков Чернобыльской АЭС– больше 21 тысячи сборок, (где находятся топливо 4–го блока все и так знают). Сборки в ХОЯТ–1 хранятся в воде (именно поэтому хранилище — мокрого типа), что допустимо только определенное время. Да и в целом, данный объект уже не соответствует современным стандартам, плюс в 2016 году заканчивается лицензия на его эксплуатацию.

Для того, чтобы топливо безопасно хранилось еще сотню лет, на промышленной площадке ЧАЭС строится хранилище «сухого типа» или ХОЯТ–2. История его возведения непроста, поскольку первый подрядчик – французская компания «Framatome » умудрилась создать помещение с трещинами в бетонном корпусе, и не сумела придумать, как извлекать воду из поврежденных ТВЭЛов. Однако, в 2007 году за проект взялась американская контора Holteс International и мы имеем все шансы, что в 2017 году ХОЯТ–2 будет достроен. Строительство ХОЯТ–2 финансируется со Счета ядерной безопасности, управляемого ЕБРР. Проект обеспечит приемку на хранение,подготовку к хранению и, собственно, хранение в течение 100 лет более 21000 ОТВС РБМК–1000 при производительности 2500 ОТВС в год (это значит, что топливо с ХОЯТ–1 на ХОЯТ–2 будут перевозить около 10 лет).

ХОЯТ–2 условно состоит из 2 блоков: Установки по подготовке отработавшего топлива к хранению (УПОТХ) – где привезенные на специальном вагоне–контейнере ТВС–ки будут вертикально подниматься, сушиться, сборки будут разделяться на две части, которые будут укладываться в топливные патроны, а те в свою очередь – в специальные металлические двустенные экранированные пеналы (по 196 половинок на пенал).

Затем пеналы отправятся в бетонные модули для хранения — Зону хранения отработавшего топлива (ЗХОТ), где топливо будет в течение века ждать своего часа в специальных блоках.

ЦХОЯТ

ЦХОЯТа пока не существует. Вернее, имеется подписанный трехсторонний меморандум (НАЭК «Эрергоатом», Holtec,«Турбатом») относительно сооружения в чернобыльской зоне указанного объекта, имеется контракт и доп.соглашение к нему, состоялась торжественная церемония начала строительства (26 августа 2015 года), а также в наличии заявленные 45 Га выделенной земли. Но процесс строительства дальше «отмашки» пока не зашел.

Стоит отметить, что если ХОЯТы находятся в зоне компетенции ЧАЭС, то ответственность за ЦХОЯТ будет нести НАЭК «Энергоатом», (а за все остальные«хранилища» чернобыльской зоны – Государственное Агентство Украины по управлению зоной отчуждения). Но процесс передачи земли от ГАЗО НАЭКу, и процесс выделения денег на строительство отчего–то движется еле–еле, посему имеем,что имеем…