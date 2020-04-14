Когда состоится начало курортного сезона в Крыму в 2020 году?

Как говорит председатель комиссии по санитарно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк, работа курортных объектов массового отдыха на полуострове будет приостановлена с 28 марта до 1 июня. Но в руководстве Крыма считают, что лучше потерять отдыхающих лишь в майские праздники, чем вообще весь сезон.

Что будет с курортным сезонов в Крыму по предварительным подсчетам?

Председатель комиссии по санитарно-курортному комплексу и туризму Крыма рассказал, чем будут заниматься курортные объекты за время вынужденного простоя:

— На сегодняшний день круглый год работает где-то треть объектов, основные объекты – квартиросдатчики и малый и средний бизнес (мини-отели) – работают только в летний период. Неприятности в плане отправки людей в вынужденные отпуска и потеря клиентов неизбежны у всех, но апрель – обычное начало подготовки к высокому сезону: побелить, покрасить, сделать ремонт, обновить номерной фонд, подготовить пляжные территории. К концу мая это должно завершиться», – рассказал Алексей Черняк.

Большинство традиционных для Крыма туристов в этом тревожном году пока заняло выжидательную позицию, некоторые отдыхающие просят вернуть деньги, но некоторые несмотря ни на что продолжают бронировать отели. Основная же масса сохраняет интерес, наблюдая за происходящим. Алексей Черняк не советует им беспокоиться: цены на путевки не вырастут, потому что ценовая политика на высокий сезон устанавливается в феврале и марте, все договора уже заключены, а Крым приложит все усилия, и как только будет дана четкая команда, что можно открывать сезон и встречать туристов, сделает это с большим удовольствием.

Начало курортного сезона в Крыму в 2020 году

Крым без туристов – такая судьба может постигнуть полуостров в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Российские власти уже попросили отдыхающих уехать из Крыма. До 1 июня отелям, пансионатам, санаториям, частным арендодателям запретили принимать гостей. Некоторые продолжают работать, но таких отслеживают и штрафуют, а крымчан чиновники просят помогать – сообщать на горячую линию о нарушителях. Как выглядит безлюдный Крым, наблюдали журналисты телепроекта Крым.Реалии.

Солнечная погода, пустая трасса и тишина даже в том месте, где всегда было много туристов – у подножия пещерного города Мангуп-Кале. Теперь здесь ни души: некому предложить конные прогулки, пустеют платные места отдыха и даже заезд в ресторан перекрыт.

Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для посетителей, экскурсии запрещены, а владелец местной чебуречной остался без дохода.

«Туристов нет, людей нет. Полное затишье. Карантин, чисто карантин», – говорит предприниматель.

И даже те туристы, которые успели приехать в Крым до ограничительных мер, остались под контролем без возможности покидать территорию места отдыха.

«Для пока остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции, действуют все мероприятия по дезинфекции и профилактике. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры», – сообщили в пресс-службе подконтрольного России Минкурортов Крыма.

В Крыму думают, что делать, если курортный сезон-2020 окажется провальным

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил подготовить меры на случай провала туристического сезона при возможном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в Крыму.